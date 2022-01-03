«Атромитос» — «Волос». Прогноз на матч Суперлиги Греции (05.01.2022)

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03 января 2022, 19:03

«Атромитос» примет «Волос» в рамках 16-го тура Суперлиги Греции по футболу. Поединок запланирован на 5 января 2022 года. Игра состоится на стадионе «Перистери» в Афинах. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Атромитос». Поставить на победу этого коллектива можно по коэффициенту 2.35. Ничейный исход оценивается в 3.35, а победа гостей в 3.05. В качестве дополнительной ставки можно выбрать «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.70.

Форма команд

В нынешнем сезоне Суперлиги Греции по футболу «Атромитос» идет на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — девять баллов. У команды две победы, три ничьих и десять поражений. Коллектив забил 14 голов и пропустил 32 мяча. В последних матчах «Атромитос» уступил «Панетоликосу» 2:1, а также проиграл «Олимпиакосу» 0:3 и «Панатинаикосу» 2:0.

«Волос» идет на десятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 15 баллов. У коллектива четыре победы, три ничьих и семь поражений. Команда забила 24 мяча и пропустила 29 голов. В последних встречах «Волос» сыграл вничью с «Ламией» 2:2, а также проиграл ПАС 3:2 и уступил «Панетоликосу» 1:2. Команда выглядит не лучшим образом, часто пропускает и регулярно проигрывает.

Информация для ставок

«Волос» не может выиграть вот уже девять игр кряду

«Атромитос» проиграл три поединка кряду

У «Волос» четыре забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке букмекеры Фонбет рекомендуют присмотреться к ставке на ничейный исход или победа «Волос» по коэффициенту 1.60. Сейчас «Волос» выглядит не лучшим образом, но на поединок против «Атромитоса» клуб может настроиться. «Волос» забивает больше, чем его оппонент, именно в атаке основное преимущество команды.