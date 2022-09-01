«Аугсбург» — «Герта». Прогноз на матч Бундеслиги (04.09.2022)

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вчера, 18:17

Ставки букмекеров

В этом поединке минимальное преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.5. В случае победы «Герты», зайдет коэффициент 2.8. Ничью можно выбрать за 3.4.

Также в линии букмекеры предлагают 1.87 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.93. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.67.

Форма команд

«Аугсбург» плохо начал чемпионат, как и предполагалось большинством экспертов и смог забрать лишь три очка в четырех матчах. Команде вероятнее всего, придется на протяжении всего чемпионата бороться за выживание, поэтому с этой точки зрения матч с берлинской «Гертой» очень важен. В прошлой игре «Аугсбург» проиграл на выезде «Хоффенхайму» (0:1), а ранее уступила на своем поле «Майнцу» (1:2).

«Герта» также не радует своих болельщиков и имеет в активе всего одно набранное очко, что не позволяет ей подняться выше предпоследнего места. Коллектив опять оказался физически не готов к чемпионату и очень часто в концовке сдает позиции. Два последних поединка «Герты» завершились минимальными поражениями от «Борусии» Д (0:1) и «Боруссии» М (0:1).

Информация для ставок

«Аугсбург» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах

«Герта» проиграла шесть последних выездных поединков

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют -нет»

«Герта» выиграла три из четырех последних матчей у «Аугсбурга»

Прогноз

Предполагаем, что матч будет примерно равным и сохранит интригу до самого финального свистка. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.93 в букмекерской конторе Лига Ставок.