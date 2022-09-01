«Аугсбург» — «Герта». Прогноз на матч Бундеслиги (04.09.2022)

Ставки букмекеров
В этом поединке минимальное преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.5. В случае победы «Герты», зайдет коэффициент 2.8. Ничью можно выбрать за 3.4.
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04 сентября 2022, 16:30
воскресенье
Также в линии букмекеры предлагают 1.87 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.93. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.67.
Форма команд
«Аугсбург» плохо начал чемпионат, как и предполагалось большинством экспертов и смог забрать лишь три очка в четырех матчах. Команде вероятнее всего, придется на протяжении всего чемпионата бороться за выживание, поэтому с этой точки зрения матч с берлинской «Гертой» очень важен. В прошлой игре «Аугсбург» проиграл на выезде «Хоффенхайму» (0:1), а ранее уступила на своем поле «Майнцу» (1:2).
«Герта» также не радует своих болельщиков и имеет в активе всего одно набранное очко, что не позволяет ей подняться выше предпоследнего места. Коллектив опять оказался физически не готов к чемпионату и очень часто в концовке сдает позиции. Два последних поединка «Герты» завершились минимальными поражениями от «Борусии» Д (0:1) и «Боруссии» М (0:1).
Информация для ставок
- «Аугсбург» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах
- «Герта» проиграла шесть последних выездных поединков
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют -нет»
- «Герта» выиграла три из четырех последних матчей у «Аугсбурга»
Прогноз
Предполагаем, что матч будет примерно равным и сохранит интригу до самого финального свистка. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.93 в букмекерской конторе Лига Ставок.