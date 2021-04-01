«Аугсбург» — «Хоффенхайм». Прогноз на матч Бундеслиги (03.04.2021)

27-й тур чемпионата Германии подарит нам интересную встречу, где «Аугсбург» принимает дома «Хоффенхайм». Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров.
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завтра, 16:30
Ставки букмекеров
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям, предлагая коэффициент на их победу 2.01. Поверить в успех хозяев можно по коэффициенту 3.7 Ничейный результат котируется цифрой 3.65.
Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.68. На ТМ 2.5 коэффициент немного больше и достигает 2.26.
Форма команд
«Аугсбург» находится на 13-м месте в чемпионате и от зоны вылета клуб отделяет 6 очков. Коллектив не может наладить свою игру и показывает переменные результаты. Чтобы обезопасить себя от вылета во вторую Бундеслигу, команде необходимо поработать над дисциплиной в защите и реализацией своих моментов. В прошлых двух турах «Аугсбург» проиграл «Фрайбургу» (0:2) и победил «Боруссию» М (3:1).
«Хоффенхайм» всего на одно очко впереди своего нынешнего оппонента и также результаты команды оставляют желать лучшего. На данный момент клуб не может похвастаться высокими достижениями, но может себя чувствовать в относительной безопасности. В последней игре «Хоффенхайм» проиграл «Майнцу» (1:2), а туром ранее уступил «Штутгарту» (0:2).
Информация для ставок
- «Аугсбург» проиграл последние четыре матча на своем поле «Хоффенхайму»
- «Хоффенхайм» не может выиграть на выезде уже пять матчей подряд во всех турнирах
- Последние три домашних матча «Аугсбурга» закончились исходом «обе забьют»
- В матче первого круга между этими клубами победу одержал «Хоффенхайм» (3:1)
Прогноз
«Аугсбург» и «Хоффенхайм» сейчас играют примерно в одинаковый футбол и располагаются рядом в турнирной таблице. Предполагаем, что команды смогут хотя бы по одному разу огорчить соперника. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.59 в букмекерской конторе Мелбет.