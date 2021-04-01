ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Аугсбург» — «Хоффенхайм». Прогноз на матч Бундеслиги (03.04.2021)

вчера, 23:31

27-й тур чемпионата Германии подарит нам интересную встречу, где «Аугсбург» принимает дома «Хоффенхайм». Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.833.871.98
Лига Ставок 3.65 3.80 1.99
Фонбет 3.60 3.65 2.02
Мелбет 3.78 3.80 2.04
Pin-Up.ru 3.80 3.80 2.00
BetBoom 3.78 3.78 1.99

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям, предлагая коэффициент на их победу 2.01. Поверить в успех хозяев можно по коэффициенту 3.7 Ничейный результат котируется цифрой 3.65.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.68. На ТМ 2.5 коэффициент немного больше и достигает 2.26.

Форма команд

«Аугсбург» находится на 13-м месте в чемпионате и от зоны вылета клуб отделяет 6 очков. Коллектив не может наладить свою игру и показывает переменные результаты. Чтобы обезопасить себя от вылета во вторую Бундеслигу, команде необходимо поработать над дисциплиной в защите и реализацией своих моментов. В прошлых двух турах «Аугсбург» проиграл «Фрайбургу» (0:2) и победил «Боруссию» М (3:1).

«Хоффенхайм» всего на одно очко впереди своего нынешнего оппонента и также результаты команды оставляют желать лучшего. На данный момент клуб не может похвастаться высокими достижениями, но может себя чувствовать в относительной безопасности. В последней игре «Хоффенхайм» проиграл «Майнцу» (1:2), а туром ранее уступил «Штутгарту» (0:2).

Информация для ставок

  • «Аугсбург» проиграл последние четыре матча на своем поле «Хоффенхайму»
  • «Хоффенхайм» не может выиграть на выезде уже пять матчей подряд во всех турнирах
  • Последние три домашних матча «Аугсбурга» закончились исходом «обе забьют»
  • В матче первого круга между этими клубами победу одержал «Хоффенхайм» (3:1)

Прогноз

«Аугсбург» и «Хоффенхайм» сейчас играют примерно в одинаковый футбол и располагаются рядом в турнирной таблице. Предполагаем, что команды смогут хотя бы по одному разу огорчить соперника. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.59 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.34 1.66 1.84 2.08
Лига Ставок 2.27 1.64 1.80 2.02
Мелбет 2.33 1.71
Pin-Up.ru 3.60 1.30 2.25 1.67 1.75 2.12
BetBoom 3.63 1.31 2.26 1.68 1.76 2.13
Букмекеры считают, что Аллегри близок к возвращению в «Ювентус»
28 марта Комментарии9
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии9
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
ПСЖ — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100