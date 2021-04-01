«Аугсбург» — «Хоффенхайм». Прогноз на матч Бундеслиги (03.04.2021)

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вчера, 23:31

27-й тур чемпионата Германии подарит нам интересную встречу, где «Аугсбург» принимает дома «Хоффенхайм». Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям, предлагая коэффициент на их победу 2.01. Поверить в успех хозяев можно по коэффициенту 3.7 Ничейный результат котируется цифрой 3.65.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.68. На ТМ 2.5 коэффициент немного больше и достигает 2.26.

Форма команд

«Аугсбург» находится на 13-м месте в чемпионате и от зоны вылета клуб отделяет 6 очков. Коллектив не может наладить свою игру и показывает переменные результаты. Чтобы обезопасить себя от вылета во вторую Бундеслигу, команде необходимо поработать над дисциплиной в защите и реализацией своих моментов. В прошлых двух турах «Аугсбург» проиграл «Фрайбургу» (0:2) и победил «Боруссию» М (3:1).

«Хоффенхайм» всего на одно очко впереди своего нынешнего оппонента и также результаты команды оставляют желать лучшего. На данный момент клуб не может похвастаться высокими достижениями, но может себя чувствовать в относительной безопасности. В последней игре «Хоффенхайм» проиграл «Майнцу» (1:2), а туром ранее уступил «Штутгарту» (0:2).

Информация для ставок

«Аугсбург» проиграл последние четыре матча на своем поле «Хоффенхайму»

«Хоффенхайм» не может выиграть на выезде уже пять матчей подряд во всех турнирах

Последние три домашних матча «Аугсбурга» закончились исходом «обе забьют»

В матче первого круга между этими клубами победу одержал «Хоффенхайм» (3:1)

Прогноз

«Аугсбург» и «Хоффенхайм» сейчас играют примерно в одинаковый футбол и располагаются рядом в турнирной таблице. Предполагаем, что команды смогут хотя бы по одному разу огорчить соперника. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.59 в букмекерской конторе Мелбет.