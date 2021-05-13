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«Аугсбург» — «Вердер». Прогноз на матч Бундеслиги (15.05.2021)

сегодня, 20:32

В 33-м туре чемпионата Германии «Аугсбург» на домашнем стадионе примет бременский «Вердер». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.663.193.01
Лига Ставок 2.65 3.15 2.90
Мелбет 2.74 3.11 3.05
1XBET 1.72 15.00 2.30
BetBoom 2.70 3.12 2.92

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 2.68 на победу хозяев, остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 3.1, а взять победу хозяев можно по коэффициенту 3.1. Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 2.15. Низовой исход матча идёт по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Аугсбург» находится всего в двух очках от зоны вылета, а потому спокойной концовки команде не видать. Затянувшаяся безвыигрышная серия усугубила положение команды, в двух крайних матчах проиграли «Штутгарту» (1:2) и «Кельну» (2:3). Команде ничего не остается, как собрать всю волю в кулак и в домашнем матче набирать очки с прямым конкурентом по зоне вылета.

«Вердер» проводит не самый лучший сезон, 15-я строчка после 32-го тура явно не входила в план команды. Клуб также имеет внушительную серию без побед, последние игры проведя с «Байером» (0:0) и с «Унионом» (1:3). Отступать дальше некуда, поэтому бременцы готовы дать бой своему сопернику.

Информация для ставок

  • «Аугсбург» не может победить в пяти матчах кряду
  • «Безвыигрышная серия „Вердера“ в Бундеслиге составляет восемь поединков
  • Все поединки между командами на поле „Аусбурга“ завершились результатом „обе забьют + ТБ 2.5“
  • „Аугсбург“ забивает дома минимум два гола в последних шести поединках из восьми

Прогноз

Команды из нижней части турнирной таблицы будут мотивированы и не станут прерывать традицию результативности очных встреч. Сделать ставку на „обе забьют + ТБ 2.5“ можно по коэффициенту 2.45 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.38 1.64 1.71 2.24
Лига Ставок 2.35 1.60 1.71 2.16
Мелбет 1.76 2.24
1XBET 2.30 1.59 9.10 1.07 1.37 3.04
BetBoom 2.34 1.64 1.71 2.21 1.38 3.16
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
сегодня в 20:33
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Вердер»
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