«Аугсбург» — «Вердер». Прогноз на матч Бундеслиги (15.05.2021)

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сегодня, 20:32

В 33-м туре чемпионата Германии «Аугсбург» на домашнем стадионе примет бременский «Вердер». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 2.68 на победу хозяев, остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 3.1, а взять победу хозяев можно по коэффициенту 3.1. Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 2.15. Низовой исход матча идёт по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Аугсбург» находится всего в двух очках от зоны вылета, а потому спокойной концовки команде не видать. Затянувшаяся безвыигрышная серия усугубила положение команды, в двух крайних матчах проиграли «Штутгарту» (1:2) и «Кельну» (2:3). Команде ничего не остается, как собрать всю волю в кулак и в домашнем матче набирать очки с прямым конкурентом по зоне вылета.

«Вердер» проводит не самый лучший сезон, 15-я строчка после 32-го тура явно не входила в план команды. Клуб также имеет внушительную серию без побед, последние игры проведя с «Байером» (0:0) и с «Унионом» (1:3). Отступать дальше некуда, поэтому бременцы готовы дать бой своему сопернику.

Информация для ставок

«Аугсбург» не может победить в пяти матчах кряду

«Безвыигрышная серия „Вердера“ в Бундеслиге составляет восемь поединков

Все поединки между командами на поле „Аусбурга“ завершились результатом „обе забьют + ТБ 2.5“

2.5“ „Аугсбург“ забивает дома минимум два гола в последних шести поединках из восьми

Прогноз