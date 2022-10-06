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«Аугсбург» — «Вольфсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (08.10.2022)

вчера, 11:13
Аугсбург

Ставки букмекеров

В этой встрече преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.4. В случае победы «Аугсбурга», зайдет коэффициент 2.9. Ничью можно выбрать за 3.45.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.053.572.42
Лига Ставок 2.90 3.35 2.49
Мелбет 3.11 3.62 2.39
1XBET 3.11 3.62 2.39

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.87 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.93. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.68.

Форма команд

«Аугсбург» в последнее время очень неплохо показывает себя и выиграл уже несколько игр подряд, что определенно радует болельщиков и руководство. На данный момент коллектив занимает уже 10 место с 12 баллами и отстают от шестой позиции всего на два пункта. Два последних матча «Аугсбурга» завершились победой над «Шальке-04» (3:2) и победой в товарищеском матче над «Аустрией» Люстенау (5:2).

«Вольфсбург» выступает очень нестабильно и за последние пять туров Бундеслиги набрал всего шесть очков. Команда не может найти себя уже второй сезон подряд и занимает низкое 13 место с восемью баллами, отставая на три пункта от ближайшего соперника. В прошлой игре «Вольфсбург» обыграл на своем поле «Штутгарт» (3:2), а ранее сыграл вничью с «Ганзой» в товарищеском матче (0:0).

Информация для ставок

  • «Аугсбург» выиграл уже четыре матча подряд во всех турнирах
  • «Вольфсбург» проиграл три из четырех последних матчей на выезде
  • «Айнтрахт» Ф выиграл три из четырех последних матчей с «Аугсбургом»
  • «Вольфсбург» выиграл три из четырех последних матчей на выезде с «Аугсбургом»

Прогноз

«Аугсбург» находится на подъеме своих возможностей и на своем поле постарается продлить свою серию побед. Предлагаем поверить в хозяев и сделать на них ставку по коэффициенту 2.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.88 1.47 1.96 1.94 1.55 2.62
Лига Ставок 2.85 1.41 1.92 1.85 1.53 2.46
Мелбет 1.99 1.95
1XBET 1.99 1.95
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:31
Почти уверен что хозяева не проиграют и тб 2 !
Гость
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