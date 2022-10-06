«Аугсбург» — «Вольфсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (08.10.2022)

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вчера, 11:13

Ставки букмекеров

В этой встрече преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.4. В случае победы «Аугсбурга», зайдет коэффициент 2.9. Ничью можно выбрать за 3.45.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.87 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.93. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.68.

Форма команд

«Аугсбург» в последнее время очень неплохо показывает себя и выиграл уже несколько игр подряд, что определенно радует болельщиков и руководство. На данный момент коллектив занимает уже 10 место с 12 баллами и отстают от шестой позиции всего на два пункта. Два последних матча «Аугсбурга» завершились победой над «Шальке-04» (3:2) и победой в товарищеском матче над «Аустрией» Люстенау (5:2).

«Вольфсбург» выступает очень нестабильно и за последние пять туров Бундеслиги набрал всего шесть очков. Команда не может найти себя уже второй сезон подряд и занимает низкое 13 место с восемью баллами, отставая на три пункта от ближайшего соперника. В прошлой игре «Вольфсбург» обыграл на своем поле «Штутгарт» (3:2), а ранее сыграл вничью с «Ганзой» в товарищеском матче (0:0).

Информация для ставок

«Аугсбург» выиграл уже четыре матча подряд во всех турнирах

«Вольфсбург» проиграл три из четырех последних матчей на выезде

«Айнтрахт» Ф выиграл три из четырех последних матчей с «Аугсбургом»

«Вольфсбург» выиграл три из четырех последних матчей на выезде с «Аугсбургом»

Прогноз

«Аугсбург» находится на подъеме своих возможностей и на своем поле постарается продлить свою серию побед. Предлагаем поверить в хозяев и сделать на них ставку по коэффициенту 2.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.