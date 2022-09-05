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«Аякс» — «Рейнджерс». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (07.09.2022)

вчера, 11:17
Рейнджерс (Глазго)

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Аякс». Команда играет домашний поединок, и поставить на их победу можно по коэффициенту 1.45. Победа «Рейнджерс» оценивается по 6.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.3

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.485.046.40
1XBET 1.50 5.00 6.70

Букмекеры в линии предлагают коэффициент на ТБ 3.5 – 2.35. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.6. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.73.

Форма команд

«Аякс» в последние годы заметно прибавил в своей игре и повысил статус в Европе. Сейчас коллектив рассматривается как один из фаворитов на выход из группы. В чемпионате Нидерландов команда показывает максимальный результат, а именно 15 очков в пяти поединках. Матч с «Рейнджерс» будет очень непростым, ведь не зря коллектив прошел до финала Лиги Европы в прошлом году. Два последних матча «Аякса» завершились победами над «Камбуром» (4:0) и «Утрехтом» (2:0).

«Рейнджерс» имел много проблем в квалификации Лиги Чемпионов, но сумел их преодолеть и попасть в групповой турнир. Команда имеет за плечами большой опыт еврокубков и готова принять новый вызов в Лиге Чемпионов. В чемпионате у коллектива текущее второе место с 13 очками и отставание от лидера на пять баллов. В прошлом принципиальном поединке «Рейнджерс» уступил «Селтику» (0:4), а ранее в кубке Лиги команда обыграла «Куин оф зе саут» (3:1).

Информация для ставок

  • «Аякс» выиграл пять матчей подряд во всех в чемпионате Нидерландов
  • Семь из восьми последних матчей «Рейнджерс» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Аякс» выиграл у «Рейнджерс» четыре последних поединка
  • «Рейнджерс» проиграл два матча из десяти последних во всех турнирах

Прогноз

«Аякс» показывает очень уверенную игру, особенно на своем поле. Предполагаем, что клуб из Нидерландов сможет справиться с «Рейнджерс» и сделать себе хороший задел на будущие матчи в Лиге Чемпионов. Сделать ставку на победу хозяев можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.45.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.32 1.24 2.54 1.56 2.00 1.89
1XBET 2.42 1.51
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:26
Думаю что Аякс победит !
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