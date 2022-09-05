«Аякс» — «Рейнджерс». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (07.09.2022)

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вчера, 11:17

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Аякс». Команда играет домашний поединок, и поставить на их победу можно по коэффициенту 1.45. Победа «Рейнджерс» оценивается по 6.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.3

Букмекеры в линии предлагают коэффициент на ТБ 3.5 – 2.35. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.6. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.73.

Форма команд

«Аякс» в последние годы заметно прибавил в своей игре и повысил статус в Европе. Сейчас коллектив рассматривается как один из фаворитов на выход из группы. В чемпионате Нидерландов команда показывает максимальный результат, а именно 15 очков в пяти поединках. Матч с «Рейнджерс» будет очень непростым, ведь не зря коллектив прошел до финала Лиги Европы в прошлом году. Два последних матча «Аякса» завершились победами над «Камбуром» (4:0) и «Утрехтом» (2:0).

«Рейнджерс» имел много проблем в квалификации Лиги Чемпионов, но сумел их преодолеть и попасть в групповой турнир. Команда имеет за плечами большой опыт еврокубков и готова принять новый вызов в Лиге Чемпионов. В чемпионате у коллектива текущее второе место с 13 очками и отставание от лидера на пять баллов. В прошлом принципиальном поединке «Рейнджерс» уступил «Селтику» (0:4), а ранее в кубке Лиги команда обыграла «Куин оф зе саут» (3:1).

Информация для ставок

«Аякс» выиграл пять матчей подряд во всех в чемпионате Нидерландов

Семь из восьми последних матчей «Рейнджерс» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Аякс» выиграл у «Рейнджерс» четыре последних поединка

«Рейнджерс» проиграл два матча из десяти последних во всех турнирах

Прогноз

«Аякс» показывает очень уверенную игру, особенно на своем поле. Предполагаем, что клуб из Нидерландов сможет справиться с «Рейнджерс» и сделать себе хороший задел на будущие матчи в Лиге Чемпионов. Сделать ставку на победу хозяев можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.45.