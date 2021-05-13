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«Аякс» — «Венло». Прогноз на матч Эредивизи (13.05.2021)

сегодня, 12:51

«Аякс» сыграет против «Венло» 13 мая 2021 года. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.1110.9127.08
BetBoom 1.11 10.00 21.00

Ставки букмекеров

В этом матче можно поставить на победу «Аякса» по коэффициенту 1.10. Также стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют» по 2.07.

Форма команд

«Аякс» проводит очередной невероятный сезон. Команда находится на первой строчке в турнирной таблице и набрала 82 балла. В нынешнем сезоне у клуба 26 побед, четыре ничьих и два поражения. Команда забила 96 мячей и пропустила 21 гол.

«Венло» набрал 23 пункта и находится на 17-й строчке в турнирной таблице. В активе этой команды — шесть побед, пять ничьих и 21 поражение. Клуб забил 42 гола и пропустил 84 мяча.

Информация для ставок

● «Аякс» забил 11 мячей в пяти последних поединках

● «Венло» не побеждает 12 игр кряду во всех турнирах

● «Аякс» не проигрывает семь поединков кряду во всех турнирах

Прогноз

В этом поединке можно поставить на победу «Аякса» и ТБ 2.5 по коэффициенту 1.35. Еще одна актуальная ставка — количество голов в матче (2-3) по 2.60.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Лилль» — «Сент-Этьен».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.04 1.26
1XBET 7.20 1.08 3.78 1.25 3.15 1.36
BetBoom 8.70 1.04 4.00 1.21 3.25 1.30
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marut
marut
сегодня в 13:08
Хозяева выиграют матч
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