«Айнтрахт» Франкфурт – «Аугсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (19.04.2024)

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сегодня, 22:12

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.05. В случае победы «Бохум», зайдет коэффициент 3.5. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.8.

Также в линии букмекеры предлагают 1.67 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Айнтрахт» Франкфурт в последних матчах не радует болельщиков и не может выиграть уже несколько поединков подряд. Коллектив располагается на шестом месте с 42 баллами, но «Аугсбург» уже подобрался на расстояние трех очков. Хозяевам нельзя проигрывать эту встречу, ведь тогда конкурент настигнет его и возможно в скором времени заставит на одну позицию подвинуться. В прошлом туре «Айнтрахт» без шансов проиграл на выезде «Штутгарту» (0:3), а ранее сыграл вничью с «Вердером» (1:1).

«Аугсбург» лишь один раз не набирал очков в последних поединках чемпионата Германии, но продолжает погоню за зоной еврокубков. Команда уже набрала 39 очков и теперь ей предстоит очень важный матч на выезде против прямого конкурента за место как минимум в Лиге Конференций. Поражение практически нивелирует все достижения команды за последние туры. Два последних матча «Аугсбурга» завершились победой над «Унион» (2:0) и поражением на выезде от «Хоффенхайма» (1:3).

Информация для ставок

«Аугсбург» выиграл шесть из восьми последних матчей в Бундеслиге

Четыре из шести домашних матчей «Айнтрахта» завершились ничейным результатом

Четыре последних поединка между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Айнтрахт» выглядит очень неуверенно и наверняка будет нервничать в этой игре. Предлагаем больше поверить в стабильный «Аугсбург» и сделать на него ставку Х2 по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.