«Айнтрахт» — «Боруссия» Менхенгладбах. Прогноз на матч Бундеслиги (15.12.2020)

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вчера, 09:03

15 декабря в чемпионате Германии сыграют «Айнтрахт» и «Боруссия» Менхегладбах. Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который состоится на стадионе «Дойче Банк Арена».

Ставки букмекеров

В линии букмекерской конторы Фонбет для этой встречи опубликованы следующие коэффициенты: победа «Айнтрахта» идет за 2.81, ничья – 3.64, а победу «Боруссии» Менхегладбах можно сыграть с коэффициентом 2.53. Как видим, минимальное предпочтение на стороне гостей.

Согласно коэффициентам в линии, нас ожидает результативный поединок, в котором команды на двоих забьют минимум три гола. Сделать ставку на ТБ (2,5) можно за 1.57, ТМ(2,5) – 2.44.

Форма команд

«Айнтрахт» набрал 13 очков и занимает девятое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. В восьми прошлых турах клуб из Франкфурта не побеждал – шесть ничьих и два поражения. 11 декабря «орлы» играли в гостях против «Вольфсбурга» и уступили, пропустив дважды в концовке встречи (1:2). Отметим, что в домашних поединках этого сезона «Айнтрахт» еще не проигрывал – четыре ничьи и одна победа.

«Боруссия» опережает своего ближайшего соперника на четыре очка и базируется на восьмой позиции в рейтинге команд чемпионата Германии. У «жеребят» серия из четырех туров без поражений, в которой они победили «Шальке» (4:1) и трижды сыграли вничью. В минувшую субботу команда Марко Розе избежала поражения в домашнем противостоянии с «Гертой» (1:1).

Информация для ставок

В трех из четырех прошлых очных встреч команд прошла ставка на ТБ (2,5)

(2,5) В четырех предыдущих очных встречах команды обменивались забитыми голами

Ставка на ОБЗ сыграла в семи прошлых матчах «Айнтрахта» во Франкфурте

«Боруссия» забивала и пропускала голы в трех из пяти предыдущих встречах во всех турнирах

Прогноз

«Айнтрахт» и «Боруссия» пытаются настигнуть группу лидеров турнирной таблицы. Обе команды результативно играют в атаке, но и пропускают при этом регулярно.

Опираясь на актуальные результаты и статистику очных встреч, предлагаем сделать ставку на то, что обе команды забьют голы. В букмекерской конторе Pinnacle ее можно сыграть с коэффициентом 1.50.