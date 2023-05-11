«Айнтрахт» Франкфурт – «Майнц». Прогноз на матч Бундеслиги (13.05.2023)

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вчера, 09:37

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.1. В случае победы «Майнца», зайдет коэффициент 3.3. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.7.

Также в линии букмекеры предлагают 1.75 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.1. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Айнтрахт» Ф имеет серию из нескольких матчей без побед в Бундеслиге, которая вероятнее всего не позволит команде попасть в еврокубки в следующем футбольном году через чемпионат. Сейчас команда занимает девятое место с 43 баллами и отстает от нынешнего соперника на два пункта, поэтому может обойти его в таблице в случае победы. Два последних матча «Айнтрахта» завершились поражением от «Хоффенхайма» в чемпионате (3:1) и победой в кубке над «Штутгартом» (3:2).

«Майнц» провел средний сезон и также вряд ли может рассчитывать на более высокие места, поэтому просто доигрывает сезон. Коллектив располагается на восьмом месте с 45 баллами и очень не хочет пропускать вперед конкурента в личной встрече, а поэтому как минимум нуждается в ничье. В прошлом туре «Майнц» уступил на своем поле «Шальке-04» (2:3), а ранее крупно проиграл «Вольфсбургу» (0:3).

Информация для ставок

«Айнтрахт» выиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах

«Майнц» забивал в девяти из десяти последних поединков на выезде

Три из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Айнтрахт» Ф выиграл у «Майнца» два из пяти последних встреч при трех ничейных результатах

Прогноз

Предполагаем, что матч будет примерно равным, а команды обменяются забитыми мячами. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.