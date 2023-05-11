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«Айнтрахт» Франкфурт – «Майнц». Прогноз на матч Бундеслиги (13.05.2023)

вчера, 09:37
Майнц

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.1. В случае победы «Майнца», зайдет коэффициент 3.3. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.7.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.133.733.45
Pari 2.10 3.70 3.35

Также в линии букмекеры предлагают 1.75 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.1. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Айнтрахт» Ф имеет серию из нескольких матчей без побед в Бундеслиге, которая вероятнее всего не позволит команде попасть в еврокубки в следующем футбольном году через чемпионат. Сейчас команда занимает девятое место с 43 баллами и отстает от нынешнего соперника на два пункта, поэтому может обойти его в таблице в случае победы. Два последних матча «Айнтрахта» завершились поражением от «Хоффенхайма» в чемпионате (3:1) и победой в кубке над «Штутгартом» (3:2).

«Майнц» провел средний сезон и также вряд ли может рассчитывать на более высокие места, поэтому просто доигрывает сезон. Коллектив располагается на восьмом месте с 45 баллами и очень не хочет пропускать вперед конкурента в личной встрече, а поэтому как минимум нуждается в ничье. В прошлом туре «Майнц» уступил на своем поле «Шальке-04» (2:3), а ранее крупно проиграл «Вольфсбургу» (0:3).

Информация для ставок

  • «Айнтрахт» выиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах
  • «Майнц» забивал в девяти из десяти последних поединков на выезде
  • Три из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • «Айнтрахт» Ф выиграл у «Майнца» два из пяти последних встреч при трех ничейных результатах

Прогноз

Предполагаем, что матч будет примерно равным, а команды обменяются забитыми мячами. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.48 1.33 2.21 1.72 1.73 2.20
Pari 2.15 1.70
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 11:20
Последние 4 тура Бундеслиги на Дойче Банк Парке, прошли для Айнтрахта по голевому. Все завершились со счетом 1-1, и конечно, в предстоящей встрече навряд ли можно ожидать точечного повторения сюжета, но обмен голами имеет место быть. Ведь приезжает Майнц, который в последнее время тоже не прочь сыграть с позиции голевого обмена. Как итог, за крайние 8-мь встреч с их участием, ОЗ был зафиксирован аж в 6-ти случаях. Очень сложно представить расклад, при котором два профильно-атакующих коллектива не забьют хотя бы по голу.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:20
Думаю здесь победителя не будет - ничья.
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