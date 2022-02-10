«Айнтрахт» Франкфурт – «Фрайбург». Прогноз на матч Бундеслиги (12.02.2022)

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вчера, 11:40

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.2. В случае победы «Вольфсбурга», зайдет коэффициент 3.35. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.4.

Также в линии букмекеры предлагают 1.92 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.87. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.72.

Форма команд

«Айнтрахт» Ф не выглядит на данный момент так стабильно, как в двух последних месяцах прошлого года. Команда чередует победы с поражениями и занимает девятое место в середине таблицы, имея в активе 31 очко. Тем не менее, плотность в Бундеслиге довольно высокая и в случае победы коллектив может подняться сразу на несколько позиций. В прошлом туре чемпионата Германии «Айнтрахт» Ф обыграл «Штутгарт» (3:2), а немного ранее проиграл на своем стадионе «Арминии» (0:2).

«Вольфсбург» находится в большом кризисе, но в последнем туре смог одержать важную победу, которая должна дать коллективу больше, чем три очка, а именно уверенность в собственных силах. Клуб идет на 12 месте с 24 очками и старается подняться в первую десятку команд. Матч с «Айнтрахтом» обещает быть очень интересным и напряженным, ведь каждый коллектив решает свои задачи и нуждается в баллах. В прошлом туре «Вольфсбург» разгромил «Гройтер Фюрт» (4:1), а ранее уступил на выезде «РБ Лейпциг» (0:2).

Информация для ставок

Семь из десяти последних встреч команды из Франкфурта завершились исходом «обе забьют»

«Вольфсбург» проиграл восемь из десяти последних поединков на выезде

«Айнтрахт» Ф проиграл четыре из шести домашних матчей «Вольфсбургу» в основное время

Прогноз

«Вольфсбург» победил в последнем туре, а также имеет хорошую статистику личных встреч с «Айнтрахтом» Ф. Тем не менее, мы предполагаем, что в этот раз команды не выявят победителя и поделят очки. Сделать ставку на ничью можно по коэффициенту 3.4 в букмекерской конторе Фонбет.