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«Айнтрахт» Франкфурт – «Фрайбург». Прогноз на матч Бундеслиги (12.02.2022)

вчера, 11:40

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.2. В случае победы «Вольфсбурга», зайдет коэффициент 3.35. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.4.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.273.493.38
Фонбет 2.20 3.45 3.30
Мелбет 2.26 3.66 3.32
1XBET 2.26 3.66 3.32
BetBoom 2.27 3.43 3.33

Также в линии букмекеры предлагают 1.92 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.87. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.72.

Форма команд

«Айнтрахт» Ф не выглядит на данный момент так стабильно, как в двух последних месяцах прошлого года. Команда чередует победы с поражениями и занимает девятое место в середине таблицы, имея в активе 31 очко. Тем не менее, плотность в Бундеслиге довольно высокая и в случае победы коллектив может подняться сразу на несколько позиций. В прошлом туре чемпионата Германии «Айнтрахт» Ф обыграл «Штутгарт» (3:2), а немного ранее проиграл на своем стадионе «Арминии» (0:2).

«Вольфсбург» находится в большом кризисе, но в последнем туре смог одержать важную победу, которая должна дать коллективу больше, чем три очка, а именно уверенность в собственных силах. Клуб идет на 12 месте с 24 очками и старается подняться в первую десятку команд. Матч с «Айнтрахтом» обещает быть очень интересным и напряженным, ведь каждый коллектив решает свои задачи и нуждается в баллах. В прошлом туре «Вольфсбург» разгромил «Гройтер Фюрт» (4:1), а ранее уступил на выезде «РБ Лейпциг» (0:2).

Информация для ставок

  • Семь из десяти последних встреч команды из Франкфурта завершились исходом «обе забьют»
  • «Вольфсбург» проиграл восемь из десяти последних поединков на выезде
  • «Айнтрахт» Ф проиграл четыре из шести домашних матчей «Вольфсбургу» в основное время

Прогноз

«Вольфсбург» победил в последнем туре, а также имеет хорошую статистику личных встреч с «Айнтрахтом» Ф. Тем не менее, мы предполагаем, что в этот раз команды не выявят победителя и поделят очки. Сделать ставку на ничью можно по коэффициенту 3.4 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.03 1.43 1.99 1.91 1.58 2.51
Фонбет 1.93 1.90
Мелбет 1.98 1.96
1XBET 1.98 1.96
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 11:41
Игра на три результата
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