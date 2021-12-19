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«АЗ-2» — «Ден Босх». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (20.12.2021)

19 декабря 2021, 09:49

20 декабря 2021 года состоится поединок «АЗ-2» — «Ден Босх». Эта игра пройдет в рамках 20-го тура Первого дивизиона Нидерландов. Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.

Нидерланды. Первый дивизион 2021/2022
АЗ-2
Ден Босх
3 : 3
завершен
20 декабря 2021, 22:00
понедельник
Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «АЗ-2». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.98. Ничейный исход оценивается в 3.70, а победа «Ден Босха» в 3.25.

Форма команд

В нынешнем сезоне «АЗ-2» идет на 15-й строчке в турнирной таблице. У команды 21 балл. Всего «АЗ-2» выиграл шесть поединков, трижды играл вничью и проиграл в десяти матчах. Коллектив забил 16 голов и пропустил 22 мяча.

«Ден Босх» идет на десятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 25 баллов. У команды восемь побед, одна ничья и десять поражений. «Ден Босх» забил 22 гола и пропустил 34 мяча.

Информация для ставок

● «Ден Босх» проиграл три матча кряду
● «АЗ-2» не побеждает десять поединков подряд
● У «Ден Босха» 11 пропущенных голов в трех последних матчах

Прогноз

Букмекеры Фонбет рекомендуют сделать ставку на ничейный исход или победа «Ден Босха» по коэффициенту 1.72. «Ден Босх» выглядит лучше, да и забивает чаще.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.33 1.63 1.86 1.99
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shlomo
shlomo
19 декабря 2021 в 11:05
Хозяева не проиграют
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