«АЗ-2» — «Ден Босх». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (20.12.2021)

20 декабря 2021 года состоится поединок «АЗ-2» — «Ден Босх». Эта игра пройдет в рамках 20-го тура Первого дивизиона Нидерландов. Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.
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3 : 3
завершен
20 декабря 2021, 22:00
понедельник
Ставки букмекеров
Фаворит матча — «АЗ-2». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.98. Ничейный исход оценивается в 3.70, а победа «Ден Босха» в 3.25.
Форма команд
В нынешнем сезоне «АЗ-2» идет на 15-й строчке в турнирной таблице. У команды 21 балл. Всего «АЗ-2» выиграл шесть поединков, трижды играл вничью и проиграл в десяти матчах. Коллектив забил 16 голов и пропустил 22 мяча.
«Ден Босх» идет на десятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 25 баллов. У команды восемь побед, одна ничья и десять поражений. «Ден Босх» забил 22 гола и пропустил 34 мяча.
Информация для ставок
● «Ден Босх» проиграл три матча кряду
● «АЗ-2» не побеждает десять поединков подряд
● У «Ден Босха» 11 пропущенных голов в трех последних матчах
Прогноз
Букмекеры Фонбет рекомендуют сделать ставку на ничейный исход или победа «Ден Босха» по коэффициенту 1.72. «Ден Босх» выглядит лучше, да и забивает чаще.