«АЗ-2» — «Ден Босх». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (20.12.2021)

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19 декабря 2021, 09:49

20 декабря 2021 года состоится поединок « АЗ -2» — «Ден Босх». Эта игра пройдет в рамках 20-го тура Первого дивизиона Нидерландов. Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — « АЗ -2». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.98. Ничейный исход оценивается в 3.70, а победа «Ден Босха» в 3.25.

Форма команд

В нынешнем сезоне « АЗ -2» идет на 15-й строчке в турнирной таблице. У команды 21 балл. Всего « АЗ -2» выиграл шесть поединков, трижды играл вничью и проиграл в десяти матчах. Коллектив забил 16 голов и пропустил 22 мяча.

«Ден Босх» идет на десятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 25 баллов. У команды восемь побед, одна ничья и десять поражений. «Ден Босх» забил 22 гола и пропустил 34 мяча.

Информация для ставок

● «Ден Босх» проиграл три матча кряду

● « АЗ -2» не побеждает десять поединков подряд

● У «Ден Босха» 11 пропущенных голов в трех последних матчах

Прогноз

Букмекеры Фонбет рекомендуют сделать ставку на ничейный исход или победа «Ден Босха» по коэффициенту 1.72. «Ден Босх» выглядит лучше, да и забивает чаще.