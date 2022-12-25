«Бари» — «Дженоа». Прогноз на матч серии В (26.12.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение гостям в этом противостоянии. Победу «Дженоа» можно взять по коэффициенту 2.45. Поверить в успех «Бари» любой игрок может по коэффициенту 3.3. Сделать ставку на ничейный результат в букмекерской конторе Лига Ставок можно по 2.95.
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сегодня, 22:30
Также в линии букмекеры предлагают 2.4 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.58. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.02.
Форма команд
«Бари» показывает довольно уверенные результаты и находится среди лидеров Серии В. Перед стартом очередного тура коллектив занимает третье место с 30 очками и опережает нынешнего соперника только по дополнительным показателям. Данный поединок можно смело назвать центральной встречей тура. В двух последних матчах «Бари» сыграл вничью с «Реджиной» (0:0), а ранее на своем поле разгромил «Модену» (4:1).
«Дженоа» после вылета из Серии А хочет вернуться в элитный дивизион уже в следующем сезоне и сейчас старается добывать максимальный результат. В матче с примерно равным соперником, которому гости уступают только по разнице мячей, болельщики ждут от команды сложной, но важной победы. В прошлом туре «Дженоа» обыграл на своем поле лидера «Фрозиноне» (1:0), а ранее разошелся миром с «Асколи» (0:0).
Информация для ставок
- «Бари» не проигрывает уже восемь матчей подряд во всех турнирах
- «Дженоа» выиграл шесть из десяти последних выездных матчей
- Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничьими
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Команды часто забивают друг другу в личных встречах, и мы предполагаем, что в этот раз также никто не оставит свои ворота «сухими». Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 2.02.