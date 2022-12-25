«Бари» — «Дженоа». Прогноз на матч серии В (26.12.2022)

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вчера, 18:15

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям в этом противостоянии. Победу «Дженоа» можно взять по коэффициенту 2.45. Поверить в успех «Бари» любой игрок может по коэффициенту 3.3. Сделать ставку на ничейный результат в букмекерской конторе Лига Ставок можно по 2.95.

Также в линии букмекеры предлагают 2.4 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.58. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.02.

Форма команд

«Бари» показывает довольно уверенные результаты и находится среди лидеров Серии В. Перед стартом очередного тура коллектив занимает третье место с 30 очками и опережает нынешнего соперника только по дополнительным показателям. Данный поединок можно смело назвать центральной встречей тура. В двух последних матчах «Бари» сыграл вничью с «Реджиной» (0:0), а ранее на своем поле разгромил «Модену» (4:1).

«Дженоа» после вылета из Серии А хочет вернуться в элитный дивизион уже в следующем сезоне и сейчас старается добывать максимальный результат. В матче с примерно равным соперником, которому гости уступают только по разнице мячей, болельщики ждут от команды сложной, но важной победы. В прошлом туре «Дженоа» обыграл на своем поле лидера «Фрозиноне» (1:0), а ранее разошелся миром с «Асколи» (0:0).

Информация для ставок

«Бари» не проигрывает уже восемь матчей подряд во всех турнирах

«Дженоа» выиграл шесть из десяти последних выездных матчей

Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничьими

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Команды часто забивают друг другу в личных встречах, и мы предполагаем, что в этот раз также никто не оставит свои ворота «сухими». Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 2.02.