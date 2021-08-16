«Барнсли» — «Лутон Таун». Прогноз на матч Чемпионшипа (17.08.2021)

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вчера, 21:01

«Барнсли» сыграет против «Лутон Тауна» в рамках очередного тура английского Чемпионшипа. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Барнсли». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.13. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.45 и на победу гостей с таким же коэффициентом.

Форма команд

«Барнсли» находится на девятой строчке в турнирной таблице Чемпионшипа. В товарищеских поединках «Барнсли» играл очень даже неплохо, команда выглядела свежо и было видно, что у главного тренера есть идеи, как конвертировать моменты в голы.

«Лутон» стартовал в Чемпионшипа с победы и поражения. Команда находится на 11-й строчке в турнирной таблице. В товарищеских матчах клуб также был успешен в атаке, но с защитой проблемы никуда не испарились. Сложно сказать, как будут обстоять дела у «Лутона» в будущем, ведь команда находится в неплохой форме, но по игре она не выглядит очень сильной.

Информация для ставок

«Барнсли» выиграл два матча из последних пяти

«Лутон Таун» проиграл три матча из последних пяти

«Барнсли» забил десять мячей в пяти последних матчах

Прогноз

Оба клуба хорошо играют в атаку, у них есть сильные и забивные нападающие. Также оба клуба не могут похвастаться стабильной игрой на протяжении нескольких поединков кряду. Всё это наталкивает на мысль о том, что можно сделать ставку на ничейный исход или победу «Лутона» по коэффициенту 1.70, а также поставить на «обе забьют » за 1.77.

Также букмекеры предложили внушительный коэффициент на победу «Брондбю» в матче с «Зальцбургом».