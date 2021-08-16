«Барнсли» — «Лутон Таун». Прогноз на матч Чемпионшипа (17.08.2021)

«Барнсли» сыграет против «Лутон Тауна» в рамках очередного тура английского Чемпионшипа. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.
|
- : -
сегодня, 21:45
Ставки букмекеров
Фаворит поединка — «Барнсли». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.13. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.45 и на победу гостей с таким же коэффициентом.
Форма команд
«Барнсли» находится на девятой строчке в турнирной таблице Чемпионшипа. В товарищеских поединках «Барнсли» играл очень даже неплохо, команда выглядела свежо и было видно, что у главного тренера есть идеи, как конвертировать моменты в голы.
«Лутон» стартовал в Чемпионшипа с победы и поражения. Команда находится на 11-й строчке в турнирной таблице. В товарищеских матчах клуб также был успешен в атаке, но с защитой проблемы никуда не испарились. Сложно сказать, как будут обстоять дела у «Лутона» в будущем, ведь команда находится в неплохой форме, но по игре она не выглядит очень сильной.
Информация для ставок
- «Барнсли» выиграл два матча из последних пяти
- «Лутон Таун» проиграл три матча из последних пяти
- «Барнсли» забил десять мячей в пяти последних матчах
Прогноз
Оба клуба хорошо играют в атаку, у них есть сильные и забивные нападающие. Также оба клуба не могут похвастаться стабильной игрой на протяжении нескольких поединков кряду. Всё это наталкивает на мысль о том, что можно сделать ставку на ничейный исход или победу «Лутона» по коэффициенту 1.70, а также поставить на «обе забьют » за 1.77.
Также букмекеры предложили внушительный коэффициент на победу «Брондбю» в матче с «Зальцбургом».