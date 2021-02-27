«Барнсли» — «Миллуолл»: прогноз на матч Чемпионшипа (27.02.2021)

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сегодня, 09:56

«Барнсли» сыграет против «Миллуолла» в рамках очередного тура второго по силе дивизиона Англии.

Ставки букмекеров

Букмекеры предлагают ставку, что в этом матче победит «Барнсли» с коэффициентом 2.15. Можно поставить на ничейный исход за 3.30, а на победу «Миллуолла» за 3.50.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Барнсли» занимает восьмую строчку в турнирной таблице. В активе у клуба 48 баллов. Команда отметилась 36 забитыми мячами и пропустила 35 голов. «Барнсли» выиграл 14 встреч, шесть раз играл вничью и победил в 11 матчах. «Барнсли» очень хорош в последних встречах, что отражается в статистике, эта команда нашла свою игру и вновь начала радовать болельщиков.

«Миллуолл» находится на 11-й строчке в таблице, команда заработала 43 пункта. Эта команда забила 31 мяч и пропустила 28 голов. В нынешнем сезоне «Миллуолл» выиграл девять матчей, 16 раз играл вничью и семь раз проигрывал. Клуб показывает хороший футбол.

Информация для ставок

● «Миллуолл» не проигрывает пять матчей кряду

● «Барнсли» выиграл четыре матча подряд

● У «Барнсли» восемь побед в 15 домашних матчах этого сезона

Прогноз

Основная ставка на этот поединок — тотал голов больше двух с коэффициентом 2.35. Также букмекеры рекомендуют обратить внимание на то, что «Барнсли» забьет в первом тайме с коэффициентом 2.00.

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