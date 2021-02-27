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«Барнсли» — «Миллуолл»: прогноз на матч Чемпионшипа (27.02.2021)

сегодня, 09:56

«Барнсли» сыграет против «Миллуолла» в рамках очередного тура второго по силе дивизиона Англии.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.193.273.78
Мелбет 2.23 3.18 3.66
Лига ставок 2.14 3.05 3.60
Pin-up 2.18 3.05 3.55
BetBoom 2.18 3.05 3.55

Ставки букмекеров

Букмекеры предлагают ставку, что в этом матче победит «Барнсли» с коэффициентом 2.15. Можно поставить на ничейный исход за 3.30, а на победу «Миллуолла» за 3.50.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Барнсли» занимает восьмую строчку в турнирной таблице. В активе у клуба 48 баллов. Команда отметилась 36 забитыми мячами и пропустила 35 голов. «Барнсли» выиграл 14 встреч, шесть раз играл вничью и победил в 11 матчах. «Барнсли» очень хорош в последних встречах, что отражается в статистике, эта команда нашла свою игру и вновь начала радовать болельщиков.

«Миллуолл» находится на 11-й строчке в таблице, команда заработала 43 пункта. Эта команда забила 31 мяч и пропустила 28 голов. В нынешнем сезоне «Миллуолл» выиграл девять матчей, 16 раз играл вничью и семь раз проигрывал. Клуб показывает хороший футбол.

Информация для ставок

● «Миллуолл» не проигрывает пять матчей кряду
● «Барнсли» выиграл четыре матча подряд
● У «Барнсли» восемь побед в 15 домашних матчах этого сезона

Прогноз

Основная ставка на этот поединок — тотал голов больше двух с коэффициентом 2.35. Также букмекеры рекомендуют обратить внимание на то, что «Барнсли» забьет в первом тайме с коэффициентом 2.00.

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Наполи» — «Беневенто».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.193.273.78
Мелбет 2.23 3.18 3.66
Лига ставок 2.14 3.05 3.60
Pin-up 2.18 3.05 3.55
BetBoom 2.18 3.05 3.55
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shlomo
shlomo
сегодня в 10:02
Думаю, что будет результативный матч
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