«Барракас Сентраль» — «Патронато». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (27.07.2022)

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сегодня, 11:34

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом в матче считается «Патронато», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.6. Выбрать победителем «Барракас Сентраль» можно по коэффициенту 2.75, а выбрать в линии ничью предлагают за 3.3.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.15, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 1.7.

Форма команд

«Барракас Сентраль» выступает с переменным успехом и вряд ли занимает место, на которое наделись болельщики. Клуб расположился на 22й строчке турнирной таблицы с девятью набранными очками и нуждается в срочных изменения и корректировках со стороны тренерского штаба. В прошлом туре Суперлиги Аргентины «Барракас Сентраль» проиграл «Эстудиантесу» (1:3), а ранее с тем же счетом уступил «Архентинос Хуниорс».

«Патронато» выступает более стабильно нынешнего соперника и проиграл всего один матч из пяти туров чемпионата за последнее время. Сейчас клуб идет на 12 позиции с 14 очками, однако в случае нескольких успешных поединках, сможет продвинуться сразу на несколько позиций при удачном стечении обстоятельств. Два последних матча «Патронато» завершились победами над «Тигре» (1:0) и «Сентраль Кордоба» (3:1).

Информация для ставок

«Барракас Сентраль» проиграл три последних матча в чемпионате Аргентины

Четыре из пяти последних матчей «Патронато» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Патронато» забивал только в шести матча из десяти последних на выезде

Прогноз

«Патронато» выглядит более стабильнее нынешнего соперника и постарается воспользоваться этим в нынешнем противостоянии Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.