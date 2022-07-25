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«Барракас Сентраль» — «Патронато». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (27.07.2022)

сегодня, 11:34
Барракас Сентраль

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом в матче считается «Патронато», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.6. Выбрать победителем «Барракас Сентраль» можно по коэффициенту 2.75, а выбрать в линии ничью предлагают за 3.3.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.813.292.60
Мелбет 2.85 3.18 2.61
1XBET 2.85 3.18 2.61
BetBoom 2.70 3.20 2.57

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.15, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 1.7.

Форма команд

«Барракас Сентраль» выступает с переменным успехом и вряд ли занимает место, на которое наделись болельщики. Клуб расположился на 22й строчке турнирной таблицы с девятью набранными очками и нуждается в срочных изменения и корректировках со стороны тренерского штаба. В прошлом туре Суперлиги Аргентины «Барракас Сентраль» проиграл «Эстудиантесу» (1:3), а ранее с тем же счетом уступил «Архентинос Хуниорс».

«Патронато» выступает более стабильно нынешнего соперника и проиграл всего один матч из пяти туров чемпионата за последнее время. Сейчас клуб идет на 12 позиции с 14 очками, однако в случае нескольких успешных поединках, сможет продвинуться сразу на несколько позиций при удачном стечении обстоятельств. Два последних матча «Патронато» завершились победами над «Тигре» (1:0) и «Сентраль Кордоба» (3:1).

Информация для ставок

  • «Барракас Сентраль» проиграл три последних матча в чемпионате Аргентины
  • Четыре из пяти последних матчей «Патронато» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Патронато» забивал только в шести матча из десяти последних на выезде

Прогноз

«Патронато» выглядит более стабильнее нынешнего соперника и постарается воспользоваться этим в нынешнем противостоянии Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.26 1.65 1.68 2.20
Мелбет 1.70 2.27
1XBET 1.70 2.27
BetBoom 2.25 1.59 1.65 2.13 1.33 3.10
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сегодня в 17:47
Победу одержит «Патронато»
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