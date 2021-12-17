«Барселона» — «Эльче». Прогноз на матч испанской Примеры (18.12.2021)

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17 декабря 2021, 13:17

«Барселона» примет «Эльче» в рамках 18-го тура испанской Примеры. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит этого матча — «Барселона». Поставить на победу команды можно по коэффициенту 1.37. Ничейный исход оценивается в 4.80, а победа гостей в 8.80.

В качестве дополнительной ставки можно выбрать «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Барселона» расположилась в нынешнем сезоне на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе каталонского клуба 24 пункта. У команды шесть побед, шесть ничьих и четыре поражения. Всего «сине-гранатовые» забили 25 голов и пропустили 19 мячей. В последних встречах «Барса» сыграла вничью с «Осасуной», а также уступила «Бетису» и выиграла у «Вильярреала».

«Эльче» расположился на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 15 баллов. У команды три победы, шесть ничьих и восемь поражений. Коллектив забил 16 голов и пропустил 24 мяча. В последних встречах «Эльче» уступил «Валенсии», а также выиграл у «Кадиса» и сыграл вничью с «Осасуной».

Информация для ставок

«Эльче» выиграл три матча из последних пяти

«Барселона» не может победить вот уже четыре поединка подряд

У «Эльче» пять забитых мячей в трех последних встречах

Прогноз

В этой игре можно присмотреться к ставке на то, что только одна команда забьет в обоих таймах. За это дают коэффициент 2.08. Последние матчи для каталонцев были неудачными, но против «Эльче» клуб из Барселоны играет очень хорошо и много забивает. Скорее всего, именно «Барселона» сможет отметиться в обоих таймах.