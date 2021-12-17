«Барселона» — «Эльче». Прогноз на матч испанской Примеры (18.12.2021)

«Барселона» примет «Эльче» в рамках 18-го тура испанской Примеры. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.
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3 : 2
завершен
18 декабря 2021, 20:30
суббота
Ставки букмекеров
Фаворит этого матча — «Барселона». Поставить на победу команды можно по коэффициенту 1.37. Ничейный исход оценивается в 4.80, а победа гостей в 8.80.
В качестве дополнительной ставки можно выбрать «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.85.
Форма команд
«Барселона» расположилась в нынешнем сезоне на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе каталонского клуба 24 пункта. У команды шесть побед, шесть ничьих и четыре поражения. Всего «сине-гранатовые» забили 25 голов и пропустили 19 мячей. В последних встречах «Барса» сыграла вничью с «Осасуной», а также уступила «Бетису» и выиграла у «Вильярреала».
«Эльче» расположился на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 15 баллов. У команды три победы, шесть ничьих и восемь поражений. Коллектив забил 16 голов и пропустил 24 мяча. В последних встречах «Эльче» уступил «Валенсии», а также выиграл у «Кадиса» и сыграл вничью с «Осасуной».
Информация для ставок
- «Эльче» выиграл три матча из последних пяти
- «Барселона» не может победить вот уже четыре поединка подряд
- У «Эльче» пять забитых мячей в трех последних встречах
Прогноз
В этой игре можно присмотреться к ставке на то, что только одна команда забьет в обоих таймах. За это дают коэффициент 2.08. Последние матчи для каталонцев были неудачными, но против «Эльче» клуб из Барселоны играет очень хорошо и много забивает. Скорее всего, именно «Барселона» сможет отметиться в обоих таймах.