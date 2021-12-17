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«Барселона» — «Эльче». Прогноз на матч испанской Примеры (18.12.2021)

17 декабря 2021, 13:17

«Барселона» примет «Эльче» в рамках 18-го тура испанской Примеры. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Испания. Примера 2021/2022
Барселона
Эльче
3 : 2
завершен
18 декабря 2021, 20:30
суббота
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.385.129.51
Фонбет 1.30 5.35 10.50
Мелбет 1.31 5.88 10.30
1XBET 1.34 5.60 10.50
BetBoom 1.30 5.43 10.37

Ставки букмекеров

Фаворит этого матча — «Барселона». Поставить на победу команды можно по коэффициенту 1.37. Ничейный исход оценивается в 4.80, а победа гостей в 8.80.

В качестве дополнительной ставки можно выбрать «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Барселона» расположилась в нынешнем сезоне на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе каталонского клуба 24 пункта. У команды шесть побед, шесть ничьих и четыре поражения. Всего «сине-гранатовые» забили 25 голов и пропустили 19 мячей. В последних встречах «Барса» сыграла вничью с «Осасуной», а также уступила «Бетису» и выиграла у «Вильярреала».

«Эльче» расположился на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 15 баллов. У команды три победы, шесть ничьих и восемь поражений. Коллектив забил 16 голов и пропустил 24 мяча. В последних встречах «Эльче» уступил «Валенсии», а также выиграл у «Кадиса» и сыграл вничью с «Осасуной».

Информация для ставок

  • «Эльче» выиграл три матча из последних пяти
  • «Барселона» не может победить вот уже четыре поединка подряд
  • У «Эльче» пять забитых мячей в трех последних встречах

Прогноз

В этой игре можно присмотреться к ставке на то, что только одна команда забьет в обоих таймах. За это дают коэффициент 2.08. Последние матчи для каталонцев были неудачными, но против «Эльче» клуб из Барселоны играет очень хорошо и много забивает. Скорее всего, именно «Барселона» сможет отметиться в обоих таймах.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.58 1.33 2.28 1.69 1.75 2.18
Мелбет 2.28 1.70
1XBET 7.61 1.10
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