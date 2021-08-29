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«Барселона» — «Хетафе». Прогноз на матч Примеры (29.08.2021)

сегодня, 14:16

29 августа «Барселона» примет на «Камп Ноу» «Хетафе». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.434.788.66
Фонбет 1.47 4.50 8.30
Мелбет 1.42 4.82 9.50
1XBET 1.44 4.72 9.00
BetBoom 1.44 4.72 7.95

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Барселона». Поставить на победу команды можно по коэффициенту 1.40. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 4.50 и на победу «Хетафе» за 9.00.

Форма команд

«Барса» начала этот сезон здорово, но во втором туре забуксовала. В первом туре «блауграна» обыграла «Реал Сосьедад» со счетом 4:2. Во втором туре каталонцы сыграли вничью 1:1 в поединке против «Атлетика» из Бильбао. «Барселона» набрала четыре балла и находится на шестой строчке в турнирной таблице. В заявку каталонцев на эту игру попал Филиппе Коутиньо, который призван здесь и сейчас заменить Лео Месси в составе. Также в состав вернулся вратарь клуба — Марк-Андре Тер Штеген.

«Хетафе» — не самый приятный соперник для всех клубов в Испании, но сейчас команда выглядит очень плохо. Клуб лишился своего тренера, который перебрался в «Валенсию» и очень успешен в этой команде. «Валенсия» под руководством экс-наставника «Хетафе» набрала семь баллов и лидирует в таблице Испании. «Хетафе» не набрал баллов и проиграл два стартовых тура. В первом матче команда уступила «Валенсии» со счетом 0:1, а затем проиграла «Севилье» с таким же счетом.

Информация для ставок

  • «Хетафе» проиграл два матча из последних пяти
  • «Барселона» не проигрывает три игры кряду
  • «Хетафе» забил три мяча в последних пяти матчах

Прогноз

«Барселона» находится в хорошей форме, в состав команды возвращаются игроки, которые делают результат. В этом поединке стоит присмотреться к ставке на то, что хотя бы одна команда не забьет и «Барселона» не проиграет — коэффициент 2.00. Каталонцы забивают много, чего нельзя сказать об игре «Хетафе».

Также букмекеры предложили внушительный коэффициент на победу «Реймса» в матче с ПСЖ.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.17 1.76 1.68 2.28
Мелбет 2.19 1.79
1XBET 2.16 1.81
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Все комментарии
mff8jcmk9te2
mff8jcmk9te2
сегодня в 16:04
Футбольный клуб «Барселона» выиграет матч.
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