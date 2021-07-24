БАТЭ – «Динамо» Брест. Прогноз на матч чемпионата Беларуси (25.07.2021)

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вчера, 16:36

В заключительном матче 17-го тура чемпионата Беларуси БАТЭ в Борисове сыграет против «Динамо» из Бреста. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на игру, которая состоится 25 июля.

Ставки букмекеров

Однозначным фаворитом в этой игре букмекеры считают БАТЭ . Поставить на победу хозяев букмекерская компания Фонбет предлагает с коэффициентом 1.36. Шансы «Динамо» увезти три очка из Борисова оцениваются в 7.80, а ничья идет по котировке 4.60.

Аналитики БК также отдают предпочтение результативному формату поединка. Исход ТБ (2,5) голов можно сыграть по коэффициенту 1.85, ТМ(2,5) – 1.98.

Форма команд

БАТЭ продолжает погоню за «Шахтёром» из Солигорска в турнирной таблице Высшей лиги. За счет двух перенесенных матчей у лидера дефицит удалось сократить до одного зачетного пункта. Коллектив из Борисова уже мог перехватить формальное лидерство, но в позапрошлом туре ему не удалось обыграть в гостях «Витебск» (0:0).

В целом БАТЭ одержал 12 побед в 16 проведенных турах. Последнюю викторию экс-чемпион оформил 16 июля, перестреляв в гостях «Слуцк» (4:3). Также отметим, что 22 числа БАТЭ обыграл в гостях «Динамо» из Батуми в рамках квалификации Лиги конференций УЕФА (1:0).

«Динамо» в этом сезоне выступает без завидной регулярности. Четыре последних игры в чемпионате Беларуси клуб из Бреста свел к ничейным результатам, поочередно разделив очки с «Ислочью» (1:1), «Сморгонью» (2:2), «Шахтёром» (1:1) и «Рухом» (1:1).

Заметный недобор очков откинул «Динамо» на восьмую строчку в общем зачете, а дистанция от тройки лидеров уже увеличилась до 11 баллов.

Информация для ставок

БАТЭ выиграл все 9 домашних матчей в текущем сезоне Высшей лиги

выиграл все 9 домашних матчей в текущем сезоне Высшей лиги «Динамо» не побеждало в 5 предыдущих гостевых поединках чемпионата

В 2 последних очных встречах соперников на поле БАТЭ выиграла ставка ТБ (2,5)

Прогноз

БАТЭ идет на хорошем ходу и стабильно побеждает в родных стенах. «Динамо» же может отобрать очки у лидера чемпионата, но затем потерять их в игре с аутсайдером. Учитывая актуальную форму хозяев и гостей, предлагаем ставку на фору БАТЭ (-1) гол по коэффициенту 1.60 в букмекерской конторе Фонбет.