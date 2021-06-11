БАТЭ – «Неман». Прогноз на матч чемпионата Беларуси (12.06.21)

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вчера, 16:37

В рамках очередного тура чемпионата Беларуси БАТЭ на своем поле примет «Неман». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который состоится 12 июня в Борисове.

Ставки букмекеров

Букмекеры ожидают победу БАТЭ в этой игре – такие ставки в линии БК Бетсити идут по коэффициенту 1.39. Заключить пари на ничью можно по котировке 4.60, а вероятность гостевой виктории «Немана» оценивается в 7.20.

Букмекер также склоняется к тому, что команды суммарно забьют минимум три гола. Исход ТБ (2,5) идет по коэффициенту 1.71, ТМ (2,5) – 2.16.

Форма команд

В 11 турах чемпионата Беларуси БАТЭ одержал восемь побед. В последней игре лиги «желтые» разгромили на своем поле «Славию» (3:0). В турнирной таблице чемпионата коллектив из Борисова идет вторым.

Единственное поражение в лиге БАТЭ потерпел в Солигорске, уступив «Шахтеру» с минимальным счетом (0:1). В актив себе команда занесла выигрыш Кубка Беларуси – победа над «Ислочью» (2:1) в финале.

«Неман» очень слабо начал этот чемпионат Беларуси. Коллектив расположился на 14 месте в турнирной таблице, набрав всего семь очков.

Информация для ставок

• БАТЭ побеждал «Неман» в 6 последних очных встречах

• БАТЭ выиграл 13 последних матчей на своем поле во всех турнирах

• «Неман» не побеждал в 5 из 6 прошлых выездных поединках во всех соревнованиях

Прогноз

Нынешний «Неман», который находится в кризисе, вряд ли способен доставить проблемы БАТЭ . Предлагаем рассмотреть ставку на победу БАТЭ с форой (-1) по коэффициенту 1.66 в букмекерской конторе Бетсити.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 1.61 на победу «Слуцка» в матче против «Сморгони».