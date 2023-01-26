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«Бавария» — «Айнтрахт» Франкфурт. Прогноз на матч Бундеслиги (28.01.2023)

вчера, 19:18
Бавария (Мюнхен)

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать мюнхенский клуб, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.32. Рискнуть на победу «Айнтрахта» Ф можно по коэффициенту 7.7, а выбрать в линии ничью предлагают по 6.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.355.956.54
1XBET 1.34 6.45 8.60

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 1.8, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по 2.

Форма команд

«Бавария» теряет очки уже в двух турах подряд и понемногу отрыв от соперников сокращается. Команда все еще лидирует и с набранными 36 баллами, но опережает ближайшего соперника всего на три балла. В предстоящей встрече коллективу придется очень постараться, чтобы добиться победы, ведь «Айнтрахт» долгое время идет без поражений. Два последних поединка «Баварии» завершились ничьими с «РБ Лейпцигом» (1:1) и «Кельном» (1:1).

«Айнтрахт» Ф проводит один из самых сильных сезонов Бундеслиги за последние годы и давно не проигрывает. Также команда отобралась в плей-офф Лиги Чемпионов и совсем скоро примет участие там, а это значит, что тренерскому штабу необходимо хорошо подготовить футболистов. На данный момент клуб из Франкфурта занимает четвертое место с 31 баллом, а последние два матча завершил ничьей с «Фрайбургом» (1:1) и победой над «Шальке-04» (3:0).

Информация для ставок

  • «Бавария» не проигрывает уже 16 матчей подряд во всех турнирах
  • «Айнтрахт» Ф проиграл только два поединка из десяти последних на выезде
  • «Бавария» выиграла три из пяти последних встреч с «Айнтрахтом» Ф
  • Девять из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Айнтрахту» Ф по силам создать проблемы «Баварии», но мы предполагаем, что в этот раз мюнхенские футболисты смогут добиться победы. Сделать ставку на хозяев с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.8.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.24 1.33 2.65 1.47
1XBET 3.36 1.29
Все комментарии
Сварожич
Сварожич
вчера в 19:29
Пора бы уже машине начать движение вперед...
Гость
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