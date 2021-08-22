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«Бавария» — «Кёльн». Прогноз на матч Бундеслиги (22.08.2021)

вчера, 09:49

Во втором туре Бундеслиги мюнхенская «Бавария» принимает дома «Кельн». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.149.2721.40
Фонбет Live! 1.02 20.00 100.00
Мелбет 1.14 10.10 19.00
1XBET 1.14 10.50 21.00
BetBoom 1.12 10.44 17.89

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать мюнхенский клуб, ставки на победу которого принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.12. Рискнуть на победу «Кельна» можно по коэффициенту 23, а выбрать в линии ничью предлагают по 9.6.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 4 забитых мячей составил 2.14, а низовой исход ТМ 4 можно взять по 1.76.

Форма команд

«Бавария» еще совсем недавно вызывала определенное беспокойство своей игрой у болельщиков команды. Коллектив не мог выиграть несколько товарищеских поединков и игру первого тура Бундеслиги. Однако команда выиграла матч за Суперкубок у «Боруссии» Д (3:1), завоевав очередной трофей.

«Кельн» с большим трудом сохранил свое место в прошлом сезоне Бундеслиге, теперь коллектив приложит все усилия, чтобы не повторять свои же ошибки. В прошлой встрече «Кельн» обыграл на своем поле «Герту» (3:1).

Информация для ставок

• «Кельн» не проигрывает уже девять матчей подряд во всех турнирах
• «Бавария» смогла победить только в трех поединках из десяти последних во всех турнирах
• «Бавария» выиграла у «Кельна» восемь последних официальных матчей
• Шесть последних поединков между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Бавария» очень мощно играет на своем стадионе. Сделать ставку на победу «Баварии» с форой (-2.5) можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.01.

Также букмекеры предложили внушительный коэффициент на победу «Беерсхот-Вилрийк» в матче с «Брюгге».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.58 1.32
Мелбет 4.89 1.19
1XBET 2.28 1.70
BetBoom 11.45 1.03 4.97 1.17 4.09 1.23
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Все комментарии
apqzvyve7j89
apqzvyve7j89
вчера в 16:09
Футбольный клуб «Бавария» (Мюнхен) одержит победу.
cprfnb79fjbz
cprfnb79fjbz
вчера в 14:10
Футбольный клуб Бавария (Мюнхен) выиграет матч.
shlomo
shlomo
вчера в 11:20
Бавария не проиграет
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