«Бавария» — «Штутгарт». Прогноз на матч Бундеслиги (20.03.2021)

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сегодня, 00:35

В 26-м туре Бундеслиги мюнхенская «Бавария» принимает дома команду из середины турнирной таблицы — «Штутгарт». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на матч, который состоится 20 марта 2021 года.

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать мюнхенский клуб, ставки на их победу принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.23. Рискнуть и поставить на победу «Штутгарта» можно по коэффициенту 11, а выбрать в линии ничью предлагают по 7.4.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3,5 забитых мячей составил 1.59, а низовой исход ТМ 3,5 можно взять за 2.37.

Форма команд

«Бавария» справилась с небольшими проблемами в чемпионате и вновь начала постоянно побеждать. Команда находится в хорошей форме, а несколько дней назад выиграла и ответный матч против «Лацио», пройдя в четвертьфинал Лиги чемпионов. Отрыв от «РБ Лейпциг» в чемпионате на данный момент составляет четыре очка. В прошлых двух турах «Бавария» одержала победы над «Вердером» (3:1) и «Боруссией» Д (4:2).

«Штутгарт» в последний месяц играет достаточно стабильно и давно не проигрывает. Команда поднялась на восьмое место и считается крепким коллективом, который способен бороться с любым клубом. Коллектив имеет четвертый результат в чемпионате по забитым мячам в сезоне (47). В прошлой игре «Штутгарт» выиграл у «Хоффенхайма» (2:0), а туром ранее заработал одно очко в матче с «Айнтрахтом» Ф (1:1).

Информация для ставок

«Бавария» не проигрывает в домашних стенах более 24 матчей

«Штутгарт» не проигрывает пять матчей подряд

«Бавария» выиграла 19 из последних 20 встреч у «Штутгарта»

Последние восемь домашних матчей «Баварии» в Бундеслиге закончились тоталом больше 2,5 мячей

Прогноз

«Бавария» увеличила свой отрыв от преследователей и непременно захочет его сохранить. У «Штутгарта» мало шансов на успех, несмотря на неплохую форму команды за последнее время. Сделать ставку на победу хозяев с форой -2 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.91.

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