«Бавария» — «Унион». Прогноз на матч Бундеслиги (24.01.2024)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче естественно принято считать мюнхенский клуб, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.17. Рискнуть на победу «Униона» можно по коэффициенту 16, а выбрать в линии ничью предлагают за 7.6.
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завтра, 22:30
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 2.03, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по 1.8.
Форма команд
«Бавария» в прошлом туре на своем поле уступила «Вердеру», что осложнило ее позиции в борьбе с «Байером». Команда идет на втором месте с 41 баллом и уступает семь пунктов лидеру, имея игру в запасе. Подопечным Тухеля очень нужна победа в этой игре, ведь они смогут сократить расстояние до четырех пунктов. Еще одним недавним матчем «Баварии» стала крупная победа над «Хоффенхаймом» (3:0).
«Унион» начал набирать очки и выглядит гораздо лучше, чем в начале декабря, когда этот матч должен был состояться. Тем не менее, букмекеры все также не дают шансов гостям на положительный результат. Столичный клуб занимает 15 место с 14 баллами в активе и опережает зону вылета всего на три очка. В прошлом туре Бундеслиги «Унион» поделил очки с «Фрайбургом» (0:0), а в товарищеском матче обыграл «Арминию» (2:0).
Информация для ставок
- «Бавария» выиграла шесть матчей из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Унион» не может выиграть уже 10 матчей подряд на выезде
- «Бавария» выиграла три из пяти последних матчей у «Униона»
- Три из шести последних матчей между клубами заканчивались ничьими со счетом (1:1)
Прогноз
«Бавария» хочет реабилитироваться после поражения на выходных и наверняка забьет много. Рекомендуем сделать ставку на индивидуальный тотал «Баварии» больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.73 в букмекерской конторе Лига Ставок.