«Бавария» — «Унион». Прогноз на матч Бундеслиги (24.01.2024)

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вчера, 11:43

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать мюнхенский клуб, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.17. Рискнуть на победу «Униона» можно по коэффициенту 16, а выбрать в линии ничью предлагают за 7.6.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 2.03, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по 1.8.

Форма команд

«Бавария» в прошлом туре на своем поле уступила «Вердеру», что осложнило ее позиции в борьбе с «Байером». Команда идет на втором месте с 41 баллом и уступает семь пунктов лидеру, имея игру в запасе. Подопечным Тухеля очень нужна победа в этой игре, ведь они смогут сократить расстояние до четырех пунктов. Еще одним недавним матчем «Баварии» стала крупная победа над «Хоффенхаймом» (3:0).

«Унион» начал набирать очки и выглядит гораздо лучше, чем в начале декабря, когда этот матч должен был состояться. Тем не менее, букмекеры все также не дают шансов гостям на положительный результат. Столичный клуб занимает 15 место с 14 баллами в активе и опережает зону вылета всего на три очка. В прошлом туре Бундеслиги «Унион» поделил очки с «Фрайбургом» (0:0), а в товарищеском матче обыграл «Арминию» (2:0).

Информация для ставок

«Бавария» выиграла шесть матчей из десяти последних матчей во всех турнирах

«Унион» не может выиграть уже 10 матчей подряд на выезде

«Бавария» выиграла три из пяти последних матчей у «Униона»

Три из шести последних матчей между клубами заканчивались ничьими со счетом (1:1)

Прогноз

«Бавария» хочет реабилитироваться после поражения на выходных и наверняка забьет много. Рекомендуем сделать ставку на индивидуальный тотал «Баварии» больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.73 в букмекерской конторе Лига Ставок.