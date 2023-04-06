«Байер» — «Айнтрахт» Франкфурт. Прогноз на матч Бундеслиги (08.04.2023)

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вчера, 16:15

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.83 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Айнтрахта» могут поставить за 3.95. Коэффициент на ничью составляет 3.95.

Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 1.67, в то время как низовой исход оценивается за 2.2. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Байер» находится в отличной форме и набрал 13 баллов в пяти последних турах Бундеслиги, что является лучшим результатом на данном отрезке. «Фармацевты» занимают седьмое место с 40 баллами и отстают от нынешнего соперника всего на один пункт, что дает им дополнительную мотивацию победить. Два последних матча «Байера» завершились победами над «Шальке-04» (3:0) и «Баварией» (2:1).

«Айнтрахт» Франкфурт редко выигрывает в последнее время, и любая следующая осечка совершенно точно опустит их еще ниже по турнирной таблице. В активе команды 41 балл, и чтобы не пропустить вперед соперника из Леверкузена, хозяевам необходимо как минимум не проиграть выездную встречу с ними. В матче кубка Германии «Айнтрахт» обыграл на своем поле «Унион» (2:0), а ранее разошелся миром с «Бохумом» (1:1) в чемпионате.

Информация для ставок

Четыре последних матча «Айнтрахта» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Байер» выиграл семь из восьми последних матчей во всех турнирах

Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Байер» выиграл три из пяти последних поединков у «Айнтрахта» при двух поражениях

Прогноз

Команды всегда играют между собой в открытый и интересный футбол, поэтому в этот раз также стоит от них ждать высокой результативности. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Лига Ставок.