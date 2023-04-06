«Байер» — «Айнтрахт» Франкфурт. Прогноз на матч Бундеслиги (08.04.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.83 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Айнтрахта» могут поставить за 3.95. Коэффициент на ничью составляет 3.95.
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завтра, 16:30
Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 1.67, в то время как низовой исход оценивается за 2.2. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.65.
Форма команд
«Байер» находится в отличной форме и набрал 13 баллов в пяти последних турах Бундеслиги, что является лучшим результатом на данном отрезке. «Фармацевты» занимают седьмое место с 40 баллами и отстают от нынешнего соперника всего на один пункт, что дает им дополнительную мотивацию победить. Два последних матча «Байера» завершились победами над «Шальке-04» (3:0) и «Баварией» (2:1).
«Айнтрахт» Франкфурт редко выигрывает в последнее время, и любая следующая осечка совершенно точно опустит их еще ниже по турнирной таблице. В активе команды 41 балл, и чтобы не пропустить вперед соперника из Леверкузена, хозяевам необходимо как минимум не проиграть выездную встречу с ними. В матче кубка Германии «Айнтрахт» обыграл на своем поле «Унион» (2:0), а ранее разошелся миром с «Бохумом» (1:1) в чемпионате.
Информация для ставок
- Четыре последних матча «Айнтрахта» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Байер» выиграл семь из восьми последних матчей во всех турнирах
- Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Байер» выиграл три из пяти последних поединков у «Айнтрахта» при двух поражениях
Прогноз
Команды всегда играют между собой в открытый и интересный футбол, поэтому в этот раз также стоит от них ждать высокой результативности. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Лига Ставок.