Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Байер» — «Айнтрахт» Франкфурт. Прогноз на матч Бундеслиги (08.04.2023)

вчера, 16:15
Байер (Леверкузен)

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.83 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Айнтрахта» могут поставить за 3.95. Коэффициент на ничью составляет 3.95.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.864.064.04
Pari 1.80 4.00 4.00

Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 1.67, в то время как низовой исход оценивается за 2.2. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Байер» находится в отличной форме и набрал 13 баллов в пяти последних турах Бундеслиги, что является лучшим результатом на данном отрезке. «Фармацевты» занимают седьмое место с 40 баллами и отстают от нынешнего соперника всего на один пункт, что дает им дополнительную мотивацию победить. Два последних матча «Байера» завершились победами над «Шальке-04» (3:0) и «Баварией» (2:1).

«Айнтрахт» Франкфурт редко выигрывает в последнее время, и любая следующая осечка совершенно точно опустит их еще ниже по турнирной таблице. В активе команды 41 балл, и чтобы не пропустить вперед соперника из Леверкузена, хозяевам необходимо как минимум не проиграть выездную встречу с ними. В матче кубка Германии «Айнтрахт» обыграл на своем поле «Унион» (2:0), а ранее разошелся миром с «Бохумом» (1:1) в чемпионате.

Информация для ставок

  • Четыре последних матча «Айнтрахта» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Байер» выиграл семь из восьми последних матчей во всех турнирах
  • Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • «Байер» выиграл три из пяти последних поединков у «Айнтрахта» при двух поражениях

Прогноз

Команды всегда играют между собой в открытый и интересный футбол, поэтому в этот раз также стоит от них ждать высокой результативности. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.64 1.31 2.26 1.69 1.78 2.13
Pari 2.20 1.65
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 18:51
Победа команды хозяев поля и тотал больше 2,5 в этой игре. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 18:29
В этой встрече считаю Байер фаворитом. "Аптекари" набрали шикарный ход и в случае победы уже обойдут Айнтрахт в таблице. В последнее время леверкузенцы очков в чемпионате не теряют. А вот "орлы" наоборот перестали выигрывать в рамках Бундеслиги, чередуя ничьи и поражения. Да и матчи на чужих полях - это слабое место франкфуртцев. В пяти последних таковых команда набрала лишь два очка. К данному матчу гости подойдут ещё и уставшими, ведь за несколько дней до него они играли в кубке страны, в то время как Байер отдыхал неделю.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 