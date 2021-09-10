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«Байер» — «Боруссия» Д. Прогноз на матч Бундеслиги (11.09.2021)

сегодня, 12:42

В четвертом туре чемпионата Германии «Боруссия» Д приедет в гости к «Байеру».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.153.992.20
Мелбет 3.22 3.94 2.21
BetBoom 3.12 3.92 2.19

Ставки букмекеров

Букмекеры Мелбет считают гостей фаворитами, поэтому предлагают коэффициент на их победу – 2.18. Те, кто верит в победу «Байера», могут сделать ставки по коэффициенту 3.05. Коэффициент на ничью составляет 3.75.

Тотал больше 3 мячей предлагают взять по коэффициенту 2.02, низовой исход ТМ 3 оценивается по 1.79. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.37.

Форма команд

«Байер» хорошо стартовал в новом сезоне Бундеслиги, где после трех стартовых матчей набрал семь очков. Команда идет на втором месте по дополнительным показателям. Коллектив из Леверкузена постарается набрать очки в свою копилку. В прошлом матче «Байер» обыграл «Аугсбург» (4:1), а ранее команда оказалась сильнее «Боруссии» М (4:0).

«Боруссия» Д набрала шесть очков из девяти возможных. «Шмели» показывают красивый футбол под руководством Марко Розе, клуб является одним из фаворитов на самые высокие места чемпионата. Матчи с «Байером» всегда отличаются особой принципиальностью, поэтому болельщиков ждет интересный матч с большим количеством голевых моментов.

Информация для ставок

• «Байер» не проигрывает уже пять матчей подряд во всех турнирах
• «Боруссия» Д выиграла шесть из семи последних матчей на выезде
• «Байер» выиграл три последних матча у «Боруссии» Д

Прогноз

Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 3.05 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.96 1.44 2.41 1.63
Мелбет 2.82 1.41
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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:44
Думаю ОЗ на ура должно зайти! А там конечно как игра)
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