«Байер» — «Брюгге». Прогноз на матч Лиги чемпионов (01.11.2022)

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вчера, 09:58

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок. Игроки, которые верят в победу «Брюгге» могут поставить по коэффициенту 5. Коэффициент на ничью составляет 4.5.

Тотал больше 3 мячей предлагают взять по коэффициенту 1.8, в то время как низовой исход ТМ 3 оценивается по 2. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Байер» проводит провальный сезон и находится в зоне вылета Бундеслиги на 16 месте. В Лиге Чемпионов дела у «фармацевтов» не лучше, а именно последнее место с пятью баллами. Чтобы выйти в Лигу Европы, коллективу необходимо обыгрывать «Брюгге» и надеяться на потеряю очков «Атлетико». В прошлом туре чемпионата «Байер» проиграл на выезде «РБ Лейпциг» (0:2), а в Лиге Чемпионов сыграл вничью с «Атлетико» (2:2).

«Брюгге» досрочно вышел из группы, но крупно поражение в прошлом туре Лиги Чемпионов ставит под сомнение первую строчку. Сейчас чемпион Бельгии опережает «Порту» всего на один балл и рискует пропустить вперед соперника, тем самым подставив себя под вероятно более сложную жеребьевку. Последние два матча «Брюгге» завершились победой над «Остенд» в чемпионате (4:2) и разгромным поражением от «Порту» (0:4).

Информация для ставок

«Байер» выиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах

«Брюгге» забивал в восьми поединках из последних десяти на выезде

Четыре последних матча «Брюгге» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Байер» постарается сделать все возможное, чтобы выиграть и вернуть уверенность в себе на будущие игры чемпионата. «Брюгге», кажется, отдал все силы и вряд ли сможет набрать очки в Германии. Сделать ставку на хозяев можно по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.