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«Байер» — «Брюгге». Прогноз на матч Лиги чемпионов (01.11.2022)

вчера, 09:58
Брюгге

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок. Игроки, которые верят в победу «Брюгге» могут поставить по коэффициенту 5. Коэффициент на ничью составляет 4.5.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.654.324.63
Лига Ставок 1.67 4.40 4.70
Мелбет 1.66 4.64 5.00
1XBET 1.66 4.64 5.00

Тотал больше 3 мячей предлагают взять по коэффициенту 1.8, в то время как низовой исход ТМ 3 оценивается по 2. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Байер» проводит провальный сезон и находится в зоне вылета Бундеслиги на 16 месте. В Лиге Чемпионов дела у «фармацевтов» не лучше, а именно последнее место с пятью баллами. Чтобы выйти в Лигу Европы, коллективу необходимо обыгрывать «Брюгге» и надеяться на потеряю очков «Атлетико». В прошлом туре чемпионата «Байер» проиграл на выезде «РБ Лейпциг» (0:2), а в Лиге Чемпионов сыграл вничью с «Атлетико» (2:2).

«Брюгге» досрочно вышел из группы, но крупно поражение в прошлом туре Лиги Чемпионов ставит под сомнение первую строчку. Сейчас чемпион Бельгии опережает «Порту» всего на один балл и рискует пропустить вперед соперника, тем самым подставив себя под вероятно более сложную жеребьевку. Последние два матча «Брюгге» завершились победой над «Остенд» в чемпионате (4:2) и разгромным поражением от «Порту» (0:4).

Информация для ставок

  • «Байер» выиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах
  • «Брюгге» забивал в восьми поединках из последних десяти на выезде
  • Четыре последних матча «Брюгге» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Байер» постарается сделать все возможное, чтобы выиграть и вернуть уверенность в себе на будущие игры чемпионата. «Брюгге», кажется, отдал все силы и вряд ли сможет набрать очки в Германии. Сделать ставку на хозяев можно по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.90 1.25 2.39 1.58 1.89 1.93
Лига Ставок 2.60 1.48 2.06 1.74
Мелбет 2.56 1.46
1XBET 2.56 1.46
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:58
Обе команды забьют
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