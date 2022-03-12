«Байер» — «Кельн». Прогноз на матч Бундеслиги (13.03.2022)

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сегодня, 15:34

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.63 в букмекерской конторе Фонбет. Игроки, которые верят в победу «Кельна» могут поставить по коэффициенту 4.9. Коэффициент на ничью составляет 4.6.

Тотал больше 3 мячей предлагают взять по коэффициенту 1.73, в то время как низовой исход ТМ 3 оценивается по 2.18. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.55.

Форма команд

«Байер» провел тяжелый поединок Лиги Европы и проиграл его на выезде «Аталанте» (2:3), что осложняет задачу выхода в следующий раунд. Тем не менее, в Бундеслиге у коллектива все достаточно неплохо и он идет на третьем месте в турнирной таблице, набрав 45 очков и опережая ближайшего преследователя на два пункта. Два последних поединка в чемпионате Германии закончились для «Байера» ничьей с «Баварией» (1:1) и крупно победой над «Арминией» (3:0).

«Кельн» в нынешнем сезоне выступает куда лучше, чем в прошлом году, но все же команде не хватает стабильности. Она занимает текущее восьмое место в чемпионате и за последние пять туров смогла набрать всего семь очков. В предстоящем выездном матче с «Байером», у футболистов вряд ли будет много шансов зацепиться за очки, поэтому необходимо использовать каждый момент. В прошлом туре «Кельн» проиграл «Хоффенхайму» (0:1), а ранее не смог переиграть «Гройтер Фюрт» (1:1).

Информация для ставок

«Байер» выиграл пять из восьми последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних поединков «Кельна» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Байер» выиграл три из четырех матчей с «Кельном» за последнее время

Четыре из пяти матчей между клубами за последнее время закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Байер» пребывает в отличной физической форме и поражение в Лиги Европы не должно сильно отразиться на команде. Предполагаем, что хозяева одержат уверенную победу, а сделать ставку на них можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.63.