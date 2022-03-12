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«Байер» — «Кельн». Прогноз на матч Бундеслиги (13.03.2022)

сегодня, 15:34
Байер

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.63 в букмекерской конторе Фонбет. Игроки, которые верят в победу «Кельна» могут поставить по коэффициенту 4.9. Коэффициент на ничью составляет 4.6.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.674.295.22
Фонбет 1.62 4.30 5.10
Мелбет 1.66 4.54 5.15
1XBET 1.66 4.54 5.15
BetBoom 1.65 4.27 5.22

Тотал больше 3 мячей предлагают взять по коэффициенту 1.73, в то время как низовой исход ТМ 3 оценивается по 2.18. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.55.

Форма команд

«Байер» провел тяжелый поединок Лиги Европы и проиграл его на выезде «Аталанте» (2:3), что осложняет задачу выхода в следующий раунд. Тем не менее, в Бундеслиге у коллектива все достаточно неплохо и он идет на третьем месте в турнирной таблице, набрав 45 очков и опережая ближайшего преследователя на два пункта. Два последних поединка в чемпионате Германии закончились для «Байера» ничьей с «Баварией» (1:1) и крупно победой над «Арминией» (3:0).

«Кельн» в нынешнем сезоне выступает куда лучше, чем в прошлом году, но все же команде не хватает стабильности. Она занимает текущее восьмое место в чемпионате и за последние пять туров смогла набрать всего семь очков. В предстоящем выездном матче с «Байером», у футболистов вряд ли будет много шансов зацепиться за очки, поэтому необходимо использовать каждый момент. В прошлом туре «Кельн» проиграл «Хоффенхайму» (0:1), а ранее не смог переиграть «Гройтер Фюрт» (1:1).

Информация для ставок

  • «Байер» выиграл пять из восьми последних матчей во всех турнирах
  • Четыре из пяти последних поединков «Кельна» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Байер» выиграл три из четырех матчей с «Кельном» за последнее время
  • Четыре из пяти матчей между клубами за последнее время закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Байер» пребывает в отличной физической форме и поражение в Лиги Европы не должно сильно отразиться на команде. Предполагаем, что хозяева одержат уверенную победу, а сделать ставку на них можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.63.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.80 1.48 2.25 1.71
Мелбет 2.69 1.45
1XBET 2.69 1.45
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 16:54
За 25 матчей в чемпионате Байер отличился уже 64 раза, больше в текущем немецком чемпионате забивает только Бавария. Я уже объяснил проблему Байера, что у них прекрасная атака, но очень скромная при этом оборона. Полностью коллективу доверять сложно, и стоит остановиться только на их атакующей части. Вот собственно я и решил в предстоящем матче поставить именно на результативность хозяев. Пожалуй что ТБ(1,5) на Байер сморится тут вполне проходимым вариантом на котором собственно я и останавливаю тут свой выбор.
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