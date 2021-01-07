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«Байер» — «Вердер». Прогноз на матч чемпионата Германии (09.01.2021)

07 января 2021, 05:27

В рамках 15-го тура Бундеслиги «Байер» на своем поле примет «Вердер». Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекеров на эту игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.474.757.46
Fonbet Live! 3.00 1.60 10.50
Мелбет 1.52 4.48 6.67

Ставки букмекеров

Очевидный фаворит этой игры – «Байер». За победу хозяев букмекерская контора Фонбет выставила коэффициент 1.50. Поставить на гостевой успех «Вердера» можно с котировкой 7.10, а ничья идет за 4.84.

Согласно линии букмекера, матч в Леверкузене получится результативным. Ставки с ТБ (2,5) принимаются за 1.69, ТМ (2,5) – 2.37.

Форма команд

В прошлом сезоне Бундеслиги дуэль соперников завершилась в пользу «Байера». «Аптекари» были сильней в гостях (4:1), а в Леверкузене команды сыграли вничью 2:2.

«Байер» заметно подпортил себе турнирное положение, проиграв два матча кряду. До короткой паузы команда Петера Боша уступила дома «Баварии» (1:2), пропустив гол за считанные секунды до финального свистка. 2 января для «Байера» оказался неудачным выезд во Франкфурт, где «аптекари» уступили «Айнтрахту» (1:2).

«Вердер» перед уходом на каникулы прервал серию без побед, которая длилась девять туров. Клуб из Бремена в гостях переиграл «Майнц» с минимальным счетом. Развить этот успех в первом матче 2021 года у команды не получилось. На своей арене они уступили берлинскому «Униону» (0:2).

Информация для ставок

  • В 9 из 10 прошлых матчей «Байера» забивалось минимум три гола
  • «Вердер» проиграл пять из шести предыдущих встреч чемпионата
  • «Вердер» пропускал минимум два гола в пяти из шести последних матчей

Прогноз

После двух поражений подряд «Байер» постарается реабилитироваться. К победе хозяев поля располагает актуальная форма «Вердера», который проваливает матч за матчем.

Учитывая всё вышесказанное, берем двойную ставку – победу «Байера» и ТБ (2,5) с коэффициентом 2.15 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.474.757.46
Fonbet Live! 3.00 1.60 10.50
Мелбет 1.52 4.48 6.67
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
07 января в 11:34
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами явным аутсайдером матча является футбольный клуб Вердер (Бремен)
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