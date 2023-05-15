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«Базель» — «Фиорентина». Прогноз на матч Лиги Конференций (18.05.2023)

вчера, 18:44
Базель

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «Ниццы» составляет 1.75. Поставить на «Базель» можно за 4.4, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.95.

Лига Конференций 2022/2023
Базель
Фиорентина
ВыигрышВыигрышНичьяВыигрышНичья
- : -
18 мая 2023, 22:00
четверг
2 - 1
Первый матч
ПроигрышПроигрышВыигрышВыигрышВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.564.091.75
Pari 4.50 4.05 1.70

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.18. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Базель» полностью провалил сезон в Швейцарии, но имеет хорошие шансы реабилитироваться перед болельщиками в Лиге Конференций, одержав победу в турнире. Команда сотворила небольшую сенсацию, одержав победу во Флоренции и теперь ей необходимо как минимум удержать счет, чтобы пройти в финал. В прошлом туре чемпионата своей страны «Базель» получил разгромное поражение от «Санкт-Галлена» (1:6), а ранее обыграл «Фиорентину» (2:1).

«Фиорентина» уступила в первом матче и теперь вынуждена большими силами идти вперед, чтобы как минимум сравняться по забитым мячам в противостоянии. Для коллектива из Флоренции это очень хороший шанс зацепиться за еврокубок, который в городе ждут очень давно. Гости приложат максимум усилий, чтобы изменить ситуацию и забрать путевку в финал себе. В чемпионате Италии «Фиорентина» занимает 10 место с 49 очками, а в прошлом туре обыграла на своем поле «Удинезе» (2:0).

Информация для ставок

  • «Фиорентина» выиграла семь из десяти последних выездных поединков во всех турнирах
  • Четыре из пяти последних матчей «Базеля» завершились исходом «обе забьют»
  • Три последних встречи между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что матч будет очень острым со стороны обеих команд, а зрители увидят достаточное количество забитых голов. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.25 1.68 1.77 2.12
Pari 2.20 1.67
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 00:51
В этом матче скорее всего что обе команды забьют и тотал больше 2,5 команды смогут преодолеть в этом противостоянии. Удачи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:52
Фиалки должны выиграть,дома не получилось,а в гостях смогут!
Гость
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