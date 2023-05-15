«Базель» — «Фиорентина». Прогноз на матч Лиги Конференций (18.05.2023)

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вчера, 18:44

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «Ниццы» составляет 1.75. Поставить на «Базель» можно за 4.4, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.95.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.18. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Базель» полностью провалил сезон в Швейцарии, но имеет хорошие шансы реабилитироваться перед болельщиками в Лиге Конференций, одержав победу в турнире. Команда сотворила небольшую сенсацию, одержав победу во Флоренции и теперь ей необходимо как минимум удержать счет, чтобы пройти в финал. В прошлом туре чемпионата своей страны «Базель» получил разгромное поражение от «Санкт-Галлена» (1:6), а ранее обыграл «Фиорентину» (2:1).

«Фиорентина» уступила в первом матче и теперь вынуждена большими силами идти вперед, чтобы как минимум сравняться по забитым мячам в противостоянии. Для коллектива из Флоренции это очень хороший шанс зацепиться за еврокубок, который в городе ждут очень давно. Гости приложат максимум усилий, чтобы изменить ситуацию и забрать путевку в финал себе. В чемпионате Италии «Фиорентина» занимает 10 место с 49 очками, а в прошлом туре обыграла на своем поле «Удинезе» (2:0).

Информация для ставок

«Фиорентина» выиграла семь из десяти последних выездных поединков во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей «Базеля» завершились исходом «обе забьют»

Три последних встречи между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что матч будет очень острым со стороны обеих команд, а зрители увидят достаточное количество забитых голов. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7.