«Базель» — «Фиорентина». Прогноз на матч Лиги Конференций (18.05.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «Ниццы» составляет 1.75. Поставить на «Базель» можно за 4.4, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.95.
Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.18. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.
Форма команд
«Базель» полностью провалил сезон в Швейцарии, но имеет хорошие шансы реабилитироваться перед болельщиками в Лиге Конференций, одержав победу в турнире. Команда сотворила небольшую сенсацию, одержав победу во Флоренции и теперь ей необходимо как минимум удержать счет, чтобы пройти в финал. В прошлом туре чемпионата своей страны «Базель» получил разгромное поражение от «Санкт-Галлена» (1:6), а ранее обыграл «Фиорентину» (2:1).
«Фиорентина» уступила в первом матче и теперь вынуждена большими силами идти вперед, чтобы как минимум сравняться по забитым мячам в противостоянии. Для коллектива из Флоренции это очень хороший шанс зацепиться за еврокубок, который в городе ждут очень давно. Гости приложат максимум усилий, чтобы изменить ситуацию и забрать путевку в финал себе. В чемпионате Италии «Фиорентина» занимает 10 место с 49 очками, а в прошлом туре обыграла на своем поле «Удинезе» (2:0).
Информация для ставок
- «Фиорентина» выиграла семь из десяти последних выездных поединков во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей «Базеля» завершились исходом «обе забьют»
- Три последних встречи между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Предполагаем, что матч будет очень острым со стороны обеих команд, а зрители увидят достаточное количество забитых голов. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7.