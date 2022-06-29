«Белшина» — «Арсенал» Дзержинск. Прогноз на матч чемпионата Беларуси (02.07.2022)

Ставки букмекеров
В предстоящем поединке аналитики симпатизируют хозяев поля. Сыграть победу «Белшины» букмекерская контора Лига Ставок предлагает по коэффициенту 2.02, а победа «Арсенала» идет по котировке 3.60. Заключить пари на ничью можно по цене 3.35.
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1 : 0
завершен
02 июля 2022, 17:00
суббота
Рассмотрев линию, предложенную на голы, можно сделать вывод, что эксперты не ждут от команд результативной игры. Сыграть ТМ(2,5) гола предложено по котировке 1.68, ТБ(2,5) – 2.10.
Форма команд
В последней игре чемпионата «Белшина» зафиксировала третью победу в сезоне. Сделать это удалось в гостевой игре против ФК «Минска» (4:2), где результативно сыграла атака команды.
В турнирной таблице Высшей лиги «Белшина» занимает 11-е место, набрав в общей сложности 14 очков. В семи домашних матчах чемпионата команда одержала одну победу и две ничьи, допустив четыре поражения.
«Арсенал» добыл дебютную победу в предыдущем туре чемпионата Беларуси. Успешной для клуба из Дзержинска оказался домашний матч против «Славии» (3:2).
Прежде «Арсенал» допустил четыре поражения кряду, опустившись в тройку худших команд Высшей лиги с общей разницей забитых и пропущенных голов 8:18.
Информация для ставок
- «Белшина» выиграла 3 из прошлых 5 матчей всех турниров
- «Арсенал» проиграл 3 из последних 5 гостевых матчей
- Команды сыграли на ТБ(2,5) гола в 2 прошлых очных встречах
Прогноз
«Белшина» предпочтительней выглядит на данном отрезке сезона, а «Арсенал» стабильно терпит неудачи в гостях. Рекомендуем воспользоваться ставкой на фору (0) в пользу хозяев по коэффициенту 1.50 в букмекерской конторе Лига Ставок.