«Белшина» — «Арсенал» Дзержинск. Прогноз на матч чемпионата Беларуси (02.07.2022)

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29 июня 2022, 15:39

Ставки букмекеров

В предстоящем поединке аналитики симпатизируют хозяев поля. Сыграть победу «Белшины» букмекерская контора Лига Ставок предлагает по коэффициенту 2.02, а победа «Арсенала» идет по котировке 3.60. Заключить пари на ничью можно по цене 3.35.

Рассмотрев линию, предложенную на голы, можно сделать вывод, что эксперты не ждут от команд результативной игры. Сыграть ТМ(2,5) гола предложено по котировке 1.68, ТБ (2,5) – 2.10.

Форма команд

В последней игре чемпионата «Белшина» зафиксировала третью победу в сезоне. Сделать это удалось в гостевой игре против ФК «Минска» (4:2), где результативно сыграла атака команды.

В турнирной таблице Высшей лиги «Белшина» занимает 11-е место, набрав в общей сложности 14 очков. В семи домашних матчах чемпионата команда одержала одну победу и две ничьи, допустив четыре поражения.

«Арсенал» добыл дебютную победу в предыдущем туре чемпионата Беларуси. Успешной для клуба из Дзержинска оказался домашний матч против «Славии» (3:2).

Прежде «Арсенал» допустил четыре поражения кряду, опустившись в тройку худших команд Высшей лиги с общей разницей забитых и пропущенных голов 8:18.

Информация для ставок

«Белшина» выиграла 3 из прошлых 5 матчей всех турниров

«Арсенал» проиграл 3 из последних 5 гостевых матчей

Команды сыграли на ТБ (2,5) гола в 2 прошлых очных встречах

Прогноз

«Белшина» предпочтительней выглядит на данном отрезке сезона, а «Арсенал» стабильно терпит неудачи в гостях. Рекомендуем воспользоваться ставкой на фору (0) в пользу хозяев по коэффициенту 1.50 в букмекерской конторе Лига Ставок.