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«Динамо» Брест – «Торпедо-БелАЗ». Прогноз на матч чемпионата Беларуси (10.07.2022)

09 июля 2022, 11:40
Динамо Брест

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок на эту игру выглядит так: победа «Динамо» Брест идет по коэффициенту 4.55, за ничью предложена цена 3.54, а победа «Торпедо-БелАЗ», который считается фаворитом, играется п котировке 1.72.

Беларусь. Высшая лига 2022
Динамо
Торпедо-БелАЗ
ПроигрышВыигрышПроигрышПроигрышПроигрыш
0 : 1
завершен
10 июля 2022, 19:00
воскресенье
ПроигрышВыигрышПроигрышВыигрышВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 3.58 3.42 1.87

Если анализировать ставки на голы, то в них перевес на стороне низового исхода. Вариант ТМ(2,5) можно взять по коэффициенту 1.75, ТБ(2,5) – 2.10.

Форма команд

Предыдущий тур чемпионата Беларуси стал знаковым для «Динамо». Клуб из Бреста оформил дебютную победу в сезоне, сенсационно обыграв в гостях «Витебск» (1:0).

Прежде футболисты «Динамо» зафиксировали восемь поражений и четыре ничейных поединка, а в турнирной таблице команда занимает предпоследнее место рейтинга.

«Торпедо-БелАЗ» одержал три победы в четырех прошлых турах белорусского чемпионата. Эти успехи позволили команде закрепиться на 11-й строчке общего зачете с преимуществом над подвальной частью турнирной таблицы в 10 пунктов.

После неудачного матча с «Гомелем» (1:0) «Торпедо-БелАЗ» зафиксировал домашнюю победу над «Слуцком» (3:0) с крупным счетом.

Информация для ставок

  • У «Динамо» только девять забитых голов за 13 туров чемпионата
  • В 8 выездных играх чемпионата «Торпедо-БелАЗ» забил только шесть голов
  • В 5 прошлых гостевых матчах «Торпедо-БелАЗ» сыграла ставка ТМ(2,5) гола

Прогноз

С учетом пассивной атаки «Динамо» и «Торпедо» рекомендуем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
Все комментарии
jwy2mc78yrde
jwy2mc78yrde
09 июля в 13:45
Фаворит матча «Торпедо-БелАЗ»
szy4swhrg8sm
szy4swhrg8sm
09 июля в 11:43
Победу одержит «Торпедо-БелАЗ»
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