«Неман» — «Динамо» Минск. Прогноз на матч чемпионата Беларуси (09.07.2022)

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06 июля 2022, 15:01

Ставки букмекеров

В линии букмекерской конторы Лига Ставок на этот матч опубликованы такие предложения: победа «Немана» идет по коэффициенту 3.90, за ничью предложена цена 3.70, а на победу минского «Динамо» можно поставить по котировке 1.85. Как видим, гостевая команда идет фаворитом.

При этом букмекер склоняется к низкой результативности в этом противостоянии. Ставки на ТМ(2,5) гола можно сыграть по коэффициенту 1.81, ТБ (2,5) – 1.94.

Форма команд

«Неман» заработал 19 очков за 13 туров и расположился на седьмой строчке чемпионата Беларуси. Чаще всего в этом сезоне клуб играет вничью – 7 матчей, против четырех побед и двух поражений.

После успешной игры в гостях у «Днепра» Могилев (3:1) футболисты «Немана» последовательно разделили очки с БАТЭ (0:0) и «Гомелем» (0:0).

«Динамо» Минск замыкает тройку лидеров Высшей лиги, набрав 25 баллов. Столичный клуб провел семь победных и четыре ничейных поединка в чемпионате, допустив два проигрыша от соперников.

В предыдущем туре «Динамо» плохо сыграло дома против «Ислочи» (1:2), а до этого команда обыграла в гостях «Динамо» Брест (3:1).

Информация для ставок

«Неман» сыграл на ТМ(2.5) гола в 8 из 13 матчей чемпионата

У «Динамо» ставка ТМ(2,5) прошла в 7 из 13 матчей лиги

Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 9 из прошлых 10 очных встреч

Прогноз

С учетом последних результатов, а также статистики очных встреч «Немана» и минского «Динамо», предлагаем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.81 в букмекерской конторе Лига Ставок.