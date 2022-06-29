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«Витебск» — «Динамо» Брест. Прогноз на матч чемпионата Беларуси (03.07.2022)

29 июня 2022, 15:36
Витебск

Ставки букмекеров

Букмекеры ожидают победы «Витебска» в этой встрече. Ставки с таким условием принимаются по коэффициенту 1.76. Заключить пари на ничью БК Лига Ставок предлагает по цене 3.45, а победа «Динамо» Брест идет по котировке 4.80.

Беларусь. Высшая лига 2022
Витебск
Динамо
НичьяПроигрышВыигрышПроигрышПроигрыш
0 : 1
завершен
03 июля 2022, 16:00
воскресенье
Трансляция
ПроигрышПроигрышПроигрышПроигрышПроигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 1.99 3.50 3.48
1XBET 2.02 3.44 3.44
BetBoom 2.00 3.20 3.55

Согласно выставленным ценам, команды не смогут превысить отметку в два забитых гола. Пари на ТМ(2,5) играются по котировке 1.55, ТБ(2,5) – 2.33.

Форма команд

В прошлом туре Высшей лиги «Витебск» зафиксировал вторую победу в сезоне, обыграв в гостях «Слуцк» (2:0). Так клуб из одноименного города прервал череду из поражений в чемпионате, которая затянулась на три игры. В общем зачете «Витебск» занимает 13-е место, имея на счету десять очков.

«Динамо» из Бреста примеряет на себе статус главного аутсайдер чемпионата Беларуси. За 12 проведенных встреч клуб не одержал ни одной победы, добыв только четыре ничьи. Еще в восьми встречах команда проиграла, а в последнем туре ей не удалось взять очки в домашней игры с минским «Динамо» (1:3).

Информация для ставок

  • «Витебск» побеждал в 3 последних домашних матчах против «Динамо» Брест
  • «Витебск» забивал минимум два гола в 2 прошлых домашних играх с соперником
  • У «Динамо» 7 поражений в 8 прошлых гостевых матчах всех турниров

Прогноз

С учетом очевидного кризиса в составе «Динамо» из Бреста, рекомендуем поставить на победу «Витебска» по коэффициенту 1.76 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
Все комментарии
Gahi
Gahi
29 июня в 20:51
Победа команды хозяев поля или ничья в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
29 июня в 20:04
Хозяева выиграют этот матч
Гость
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