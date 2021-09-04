Бельгия – Чехия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (05.09.2021)

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вчера, 21:57

В очередном туре группы Е квалификации на чемпионат мира в гости к Бельгии приедет Чехия, которая обладает довольно крепким составом. Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу сборной Бельгии линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 1.44. Ничейный результат котируется по коэффициенту 4.6, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 8.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.82. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагают ТМ 2.5 за 2.05. Ставка на «обе забьют» котируется по коэффициенту 2.

Форма команд

Бельгия уже несколько лет подряд имеет звездный состав, собранный из представителей лучших европейских клубов. Очевидно, что перед командой всегда ставятся серьезные задачи, которые бельгийцы выполняют с переменным успехом. Команда лидирует в своей группе и в предстоящем матче может практически гарантировать себе первое место. В прошлом матче сборная Бельгии обыграла Эстонию (5:2), а ранее уступила Италии (1:2) и покинула ЧЕ -2020.

Чехию в этой квалификации эксперты рассматривают как главного претендента на второе место в группе, команда с этими ожиданиями справляется. В активе чехов семь очков за четыре матча и отрыв от ближайшего преследователя в четыре очка. В матче с Бельгией коллективу придется играть от обороны и рассчитывать на стандарты и контратаки. В прошлом матче сборная Чехии обыграла Беларусь (1:0), а ранее уступила Дании (1:2) и покинула ЧЕ -2020 на стадии 1/4 финала.

Информация для ставок

Бельгия выиграла семь матчей из десяти последних во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей Чехии на выезде закончились исходом «обе забьют — нет»

Шесть из восьми последних встреч между сборными закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Три последних матча между Бельгией и Чехией закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Бельгия является фаворитом в этом поединке и, вероятнее всего, одержит победу, но мы предполагаем, что обе команды смогут отличиться в этом поединке. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Мелбет.