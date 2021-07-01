Бельгия — Италия. Прогноз на матч Евро-2020 (02.07.2021)

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вчера, 16:20

Интересную встречу подарит нам четвертьфинальный матч чемпионата Европы — Бельгия сыграет с Италией. Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что явного фаворита в этом матче нет. Поставить на победу Бельгии можно по коэффициенту 3.3. Победа Италии оценивается в 2.42, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.1.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.35. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 1.57. Есть вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.1.

Форма команд

Бельгия продемонстрировала нетипичный для себя футбол от обороны, что дало свой результат, команда смогла обыграть сборную Португалию со счетом 1:0. Бельгийцы создали не слишком много опасных моментов, но и одного удара хватило для выхода в следующий этап турнира. Оборона команды действовала слаженно и грамотно отбивала навал соперника. В этой игре бельгийская команда рассчитывает продолжить победный путь.

Сборная Италии в статусе одного из главных фаворитов турнира входила в плей-офф игрой со сборной Австрии. Команда продемонстрировала неплохой футбол, но по качеству все было чуть хуже, чем на групповой стадии. В итоге только в дополнительное время итальянцы смогли дожать соперника (2:1). Путь к победе на Евро итальянская сборная прерывать не намерена.

Информация для ставок

Бельгия не проигрывает 13 игр кряду, Италия – 31

Результативная голевая серия Бельгии насчитывает 27 поединков

Всего один гол пропустила Италия в свои ворота в последних 12 матчах

Последний очный поединок завершился победой Италии (2:0)

Прогноз

Встреча двух команд, которые рассчитывают на победу в турнире. Сложно сказать, кто окажется победителем, но мы точно увидим игру высокого уровня с большим количеством качественных атак. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью в основное время в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.1.

Ранее букмекеры предложили рассмотреть ставку на победу «Фламенго» с форой (-1) по коэффициенту 1.65.