«Бенфика» — «Мидтьюлланд». Прогноз на матч квалификации Лиги Чемпионов (02.08.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, и предлагает коэффициент на его победу – 1.25. Поверить в успех «Спартака» можно по коэффициенту 12. На ничью в матче можно поставить по 5.8.
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завтра, 22:00
Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.67. На ТМ 2.5 коэффициент гораздо больше и достигает 2.2.
Форма команд
«Бенфика» в прошлом сезоне заняла только третье место в чемпионате Португалии, существенно уступив первым двум командам. Тем не менее, коллектив хорошо укомплектован и готов решать задачи не только во внутреннем первенстве, но и еврокубках. В нынешнем противостоянии португальцы являются большими фаворитами и наверняка постараются решить его исход уже в первой встрече. В прошлых товарищеских встречах «Бенфика» обыграла «Ньюкасл Юнайтед» (3:2) и «Жирону» (4:2).
«Мидтьюлланд» стал вторым в прошлом сезоне в Дании, но выиграл кубок страны. Команда с квалификации начинает свой путь к групповому турниру, но в успех с «Бенфикой» мало кто верит. Тем не менее, футболисты имеют шанс проявить себя и возможно сделать большую сенсацию уже на этой стадии. В прошлом матче «Мидтьюлланд» разгромил на выезде «Оденсе» в чемпионате (5:1), а ранее в серии пенальти прошел «Ларнаку» (2:1) в Лиге Чемпионов.
Информация для ставок
- «Бенфика» выиграла восемь матчей из десяти последних во всех турнирах
- Четыре из пяти матчей «Мидтьюлланда» на выезде завершились исходом «обе забьют»
- Четыре домашних поединка португальского клуба за последнее время закончились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
«Бенфика» имеет серьезные амбиции и хочет участвовать в Лиге Чемпионов в этом году. Предполагаем, что команда без проблем одержит победу в первом матче, а ответная встреча станет формальностью. Сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.78.