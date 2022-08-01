«Бенфика» — «Мидтьюлланд». Прогноз на матч квалификации Лиги Чемпионов (02.08.2022)

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сегодня, 09:25

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, и предлагает коэффициент на его победу – 1.25. Поверить в успех «Спартака» можно по коэффициенту 12. На ничью в матче можно поставить по 5.8.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.67. На ТМ 2.5 коэффициент гораздо больше и достигает 2.2.

Форма команд

«Бенфика» в прошлом сезоне заняла только третье место в чемпионате Португалии, существенно уступив первым двум командам. Тем не менее, коллектив хорошо укомплектован и готов решать задачи не только во внутреннем первенстве, но и еврокубках. В нынешнем противостоянии португальцы являются большими фаворитами и наверняка постараются решить его исход уже в первой встрече. В прошлых товарищеских встречах «Бенфика» обыграла «Ньюкасл Юнайтед» (3:2) и «Жирону» (4:2).

«Мидтьюлланд» стал вторым в прошлом сезоне в Дании, но выиграл кубок страны. Команда с квалификации начинает свой путь к групповому турниру, но в успех с «Бенфикой» мало кто верит. Тем не менее, футболисты имеют шанс проявить себя и возможно сделать большую сенсацию уже на этой стадии. В прошлом матче «Мидтьюлланд» разгромил на выезде «Оденсе» в чемпионате (5:1), а ранее в серии пенальти прошел «Ларнаку» (2:1) в Лиге Чемпионов.

Информация для ставок

«Бенфика» выиграла восемь матчей из десяти последних во всех турнирах

Четыре из пяти матчей «Мидтьюлланда» на выезде завершились исходом «обе забьют»

Четыре домашних поединка португальского клуба за последнее время закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Бенфика» имеет серьезные амбиции и хочет участвовать в Лиге Чемпионов в этом году. Предполагаем, что команда без проблем одержит победу в первом матче, а ответная встреча станет формальностью. Сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.78.