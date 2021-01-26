«Бернли» — «Астон Вилла». Прогноз на матч АПЛ (27.01.2021)

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26 января 2021, 22:09

27 января «Бернли» принимает «Астон Виллу» на своем стадионе в рамках очередного тура чемпионата Англии. Это непростое время для обеих команд, особенно для «Бернли». Букмекеры БК Фонбет сделали свой прогноз на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что «Астон Вилла» выиграет этот матч. На это событие можно поставить с коэффициентом 2.05. На ничью принимают ставки с коэффициентом 3.45. Также рассматривается и победа «Бернли», на нее можно поставить с коэффициентом 3.70. Несмотря на то, что оба клуба находятся далеко не в лучшей форме, им будет что показать своим болельщикам.

Форма команд

«Бернли» находится на 15-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 19 пунктов. Свой последний матч команда Шона Дайча выиграла со счетом 3:0. Известно, что «Бернли» очень плохо играет в атаке, также команда много пропускает. Тем не менее Шон Дайч всё ещё остается на посту главного тренера команды.

У «Астон Виллы» Дина Смита в этом сезоне очень странные матчи. Тем не менее команда добралась до восьмой строчке в таблице с 29 баллами в активе. Звезда команды — Джек Грилиш, его уже давно хочет купить «Манчестер Юнайтед», но капитан «Виллы» не хочет уходить. Свой последний матч «Астон Вилла» выиграла у «Ньюкасла» со счетом 2:0.

Информация для ставок

«Астон Вилла» выиграла один из последних пяти матчей

«Бернли» выиграл три матча из последних пяти

«Бернли» забил десять мячей в нынешнем сезоне (входит в топ-худших команд по данному показателю)

Прогноз

Учитывая игру в атаке «Астон Виллы» и Джека Грилиша в качестве распасовщика, можно сделать вывод, что голов в этом матче будет много. Букмекеры БК Фонбет рекомендуют обратить внимание на ставку тотал забитых мячей больше 2,5 с коэффициентом 1.90. Оба клуба выглядят слабыми в этом сезоне, но победителем в этом матче больше видятся именно гости.