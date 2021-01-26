«Бернли» — «Астон Вилла». Прогноз на матч АПЛ (27.01.2021)

27 января «Бернли» принимает «Астон Виллу» на своем стадионе в рамках очередного тура чемпионата Англии. Это непростое время для обеих команд, особенно для «Бернли». Букмекеры БК Фонбет сделали свой прогноз на грядущий поединок.
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3 : 2
завершен
27 января 2021, 21:00
среда
Ставки букмекеров
Букмекеры считают, что «Астон Вилла» выиграет этот матч. На это событие можно поставить с коэффициентом 2.05. На ничью принимают ставки с коэффициентом 3.45. Также рассматривается и победа «Бернли», на нее можно поставить с коэффициентом 3.70. Несмотря на то, что оба клуба находятся далеко не в лучшей форме, им будет что показать своим болельщикам.
Форма команд
«Бернли» находится на 15-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 19 пунктов. Свой последний матч команда Шона Дайча выиграла со счетом 3:0. Известно, что «Бернли» очень плохо играет в атаке, также команда много пропускает. Тем не менее Шон Дайч всё ещё остается на посту главного тренера команды.
У «Астон Виллы» Дина Смита в этом сезоне очень странные матчи. Тем не менее команда добралась до восьмой строчке в таблице с 29 баллами в активе. Звезда команды — Джек Грилиш, его уже давно хочет купить «Манчестер Юнайтед», но капитан «Виллы» не хочет уходить. Свой последний матч «Астон Вилла» выиграла у «Ньюкасла» со счетом 2:0.
Информация для ставок
- «Астон Вилла» выиграла один из последних пяти матчей
- «Бернли» выиграл три матча из последних пяти
- «Бернли» забил десять мячей в нынешнем сезоне (входит в топ-худших команд по данному показателю)
Прогноз
Учитывая игру в атаке «Астон Виллы» и Джека Грилиша в качестве распасовщика, можно сделать вывод, что голов в этом матче будет много. Букмекеры БК Фонбет рекомендуют обратить внимание на ставку тотал забитых мячей больше 2,5 с коэффициентом 1.90. Оба клуба выглядят слабыми в этом сезоне, но победителем в этом матче больше видятся именно гости.