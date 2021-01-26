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«Бернли» — «Астон Вилла». Прогноз на матч АПЛ (27.01.2021)

26 января 2021, 22:09

27 января «Бернли» принимает «Астон Виллу» на своем стадионе в рамках очередного тура чемпионата Англии. Это непростое время для обеих команд, особенно для «Бернли». Букмекеры БК Фонбет сделали свой прогноз на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.093.681.97
Fonbet Live! 1.23 4.50 50.00
Мелбет 4.37 3.74 1.87
Лига ставок 4.60 3.85 1.84

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что «Астон Вилла» выиграет этот матч. На это событие можно поставить с коэффициентом 2.05. На ничью принимают ставки с коэффициентом 3.45. Также рассматривается и победа «Бернли», на нее можно поставить с коэффициентом 3.70. Несмотря на то, что оба клуба находятся далеко не в лучшей форме, им будет что показать своим болельщикам.

Форма команд

«Бернли» находится на 15-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 19 пунктов. Свой последний матч команда Шона Дайча выиграла со счетом 3:0. Известно, что «Бернли» очень плохо играет в атаке, также команда много пропускает. Тем не менее Шон Дайч всё ещё остается на посту главного тренера команды.

У «Астон Виллы» Дина Смита в этом сезоне очень странные матчи. Тем не менее команда добралась до восьмой строчке в таблице с 29 баллами в активе. Звезда команды — Джек Грилиш, его уже давно хочет купить «Манчестер Юнайтед», но капитан «Виллы» не хочет уходить. Свой последний матч «Астон Вилла» выиграла у «Ньюкасла» со счетом 2:0.

Информация для ставок

  • «Астон Вилла» выиграла один из последних пяти матчей
  • «Бернли» выиграл три матча из последних пяти
  • «Бернли» забил десять мячей в нынешнем сезоне (входит в топ-худших команд по данному показателю)

Прогноз

Учитывая игру в атаке «Астон Виллы» и Джека Грилиша в качестве распасовщика, можно сделать вывод, что голов в этом матче будет много. Букмекеры БК Фонбет рекомендуют обратить внимание на ставку тотал забитых мячей больше 2,5 с коэффициентом 1.90. Оба клуба выглядят слабыми в этом сезоне, но победителем в этом матче больше видятся именно гости.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.093.681.97
Fonbet Live! 1.23 4.50 50.00
Мелбет 4.37 3.74 1.87
Лига ставок 4.60 3.85 1.84
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STVA 1
STVA 1
26 января в 22:18
Гости не должны проиграть
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