«Бернли» — «Фулхэм». Прогноз на матч АПЛ (17.02.2021)

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вчера, 21:51

«Бернли» принимает «Фулхэм» на своем поле. Этот поединок состоится 17 февраля 2021 года в рамках очередного тура АПЛ . Букмекеры БК Фонбет помогут определиться с котировками на этот матч.

Ставки букмекеров

В этом поединке можно поставить на победу «Бернли» по коэффициенту 2.55. Также букмекеры принимают ставки на победу «Фулхэма» — коэффициент 2.90. Ничейный исход БК Фонбет оценивает в 3.25.

Форма команд

«Бернли» находится на 16-й строчке в турнирной таблице АПЛ , имея в активе 26 очков. Если команда не сможет собраться, она опустится на самое дно таблицы и может вылететь в Чемпионшип. «Бернли» забил 17 голов и пропустил 29.

«Фулхэм» занимает 18-ю строчку в турнирной таблице АПЛ и имеет в активе 18 очков. В этом сезоне «дачники» забили 19 голов и 31 пропустили. «Фулхэм», похоже, свыкся с тем, что может вылететь из АПЛ .

Информация для ставок

«Фулхэм» не забивал в трех из последних пяти матчей

«Бернли» не проиграл в трех из последних пяти встреч в АПЛ

«Бернли» выиграл всего четыре домашних матча из 11 в нынешнем сезоне

Прогноз

Букмекеры принимают ставки в этом матче на «тотал голов в первом тайме больше 1,5» по коэффициенту 3.10. «Обе забьют» идет за 1.95.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Эвертон» — «Манчестер Сити».