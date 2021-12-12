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«Бернли» — «Вест Хэм». Прогноз на матч Премьер-лиги (12.12.2021)

сегодня, 12:56

«Бернли» примет «Вест Хэм» в рамках 16-го тура Премьер-лиги Англии. Этот поединок состоится на арене «Терф Мур». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.753.712.06
Фонбет 3.60 3.70 2.00
BetBoom 3.87 3.63 2.00

Ставки букмекеров

Фаворит этого поединка — «Вест Хэм». Поставить на победу команды можно по коэффициенту 2.00. Ничейный исход оценивается в 3.70, а победа «Бернли» в 3.60.

Дополнительная ставка на грядущий матч — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.60.

Форма команд

«Бернли» расположился на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — десять пунктов. У команды одна победа, семь ничьих и шесть поражений. «Бернли» забил 14 голов и пропустил 21 мяч. В последних встречах английский коллектив не впечатляет. Команда уступила «Ньюкаслу», а также сыграла вничью с «Вулверхэмптоном» и «Кристал Пэлас».

«Вест Хэм» находится на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 27 пунктов. У команды восемь побед, три ничьих и четыре поражения. «Вест Хэм» забил 28 голов и пропустил 19 мячей. В последних встречах «молотобойцы» играют неплохо, у коллектива из Лондона победа над «Челси», а также ничейный исход с «Брайтоном» и поражение от «Манчестер Сити».

Информация для ставок

  • «Вест Хэм» выиграл два матча из последних пяти
  • «Бернли» не побеждает вот уже четыре матча кряду
  • У «Вест Хэма» четыре забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.25. Оба клуба неплохо играют в атаку, поэтому голов здесь может быть много. Фаворитом является «Вест Хэм», но и списывать «Бернли» со счетов пока еще рановато.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.22 1.38 2.08 1.83 1.63 2.41
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Все комментарии
92c3j355m736
92c3j355m736
сегодня в 13:01
«Вест Хэм» одержит победу.
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