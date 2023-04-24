«Бетис» — «Реал» Сосьедад. Прогноз на матч чемпионата Испании (25.04.2023)

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сегодня, 11:51

Ставки букмекеров

Фаворитами букмекеры в этом поединке называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.3. В случае победы «Бетиса», зайдет коэффициент 3.1. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.35.

Также в линии букмекеры предлагают 2.25 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 за 1.65. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.07.

Форма команд

«Бетис» много проигрывает в последних матчах и шансы на место в Лиге чемпионов все больше тают. Сейчас «бело-зеленые» занимают пятое место с 48 баллами и на шесть пунктов отстают от нынешнего соперника. Только победа в игре с «Реалом» Сосьедад оставит хозяевам реальные шансы на продолжение борьбы, поэтому они будут предельно мотивированы. В прошлом туре «Бетис» проиграл на выезде «Осасуне» (2:3), а ранее переиграл на своем поле «Эспаньол» (3:1).

«Реал» Сосьедад имел хорошие шансы на третье место по итогам сезона, но теперь мечтает сохранить хотя бы четвертое место. В активе клуба 54 балла, что меньше на шесть пунктов, чем у идущего третьим «Атлетико». Коллективу важно, как минимум не проиграть, а победа в этой встрече практически снимет все вопросы о топ-4 в Испании. Два последних матча «Реала» Сосьедад завершились победой над «Райо Вальекано» (2:1) и поражением на выезде от «Атлетика» из Бильбао (0:2).

Информация для ставок

«Бетис» проиграл пять из восьми последних матчей во всех турнирах

«Реал» Сосьедад не может выиграть уже пять поединков подряд на выезде

«Бетис» выиграл три из пяти встреч с «Реалом» Сосьедад за последнее время при двух ничьих

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Бетис» превосходит «Реал» Сосьедад по результатам личных встреч, и мы верим, что команда сможет вернуть интригу в борьбу за четвертое место. Сделать ставку на победу хозяев можно сделать по коэффициенту 3.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.