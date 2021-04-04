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«Блэкберн» — «Борнмут». Прогноз на матч Чемпионшипа (05.04.2021)

вчера, 20:48

«Блэкберн» сыграет против «Борнмута» в рамках очередного тура английского Чемпионшипа 5 апреля. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.343.582.22
Лига Ставок 3.15 3.35 2.25
Фонбет 3.20 3.40 2.25
Мелбет 3.13 3.58 2.29
Pin-Up.ru 3.05 3.40 2.24
BetBoom 3.05 3.40 2.24

Ставки букмекеров

«Борнмут» — фаворит этого противостояния. Букмекеры рекомендуют сделать ставку на победу клуба по коэффициенту 2.15. Также можно поставить на ничейный исход за 3.55 и на победу «Блэкберна» за 3.25.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Блэкберн» идет на 15-й строчке в турнирной таблице. В активе команды 46 пунктов. Всего у «Блэкберна» 12 побед, десять ничьих и 17 поражений. Клуб забил 50 мячей и пропустил 43. В последних матчах этой команде очень не везет, она часто теряет очки, но до подвала турнирной таблицы еще очень далеко и поэтому «Блэкберн» может не волноваться за свое место в Чемпионшипе.

«Борнмут» идет на седьмой строчке в турнирной таблице. У клуба все еще есть шанс попасть в топ-6, чтобы бороться в стыках за выход в АПЛ. В активе команды 62 балла. Всего у «Борнмута» 17 побед, 11 ничьих и десять поражений. Клуб забил 58 мячей и пропустил 38. В последних матчах команда играет неплохо, часто набирает очки и навязывает противникам свой футбол. Поединок против «Блэкберна» может стать победным для этого клуба.

Информация для ставок

  • «Борнмут» выиграл в трех матчах из последних пяти
  • У «Борнмута» 11 забитых голов за последние пять игр
  • «Блэкберн» не может победить вот уже пять игр кряду

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — ничья или победа «Борнмута» по коэффициенту 1.35. Также можно сделать ставку на тотал голов больше 2,5 по коэффициенту 1.82. Это будет непростой поединок, но фаворит здесь очевиден — «Борнмут» может выиграть третий матч кряду.

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Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.92 1.44 1.96 1.93 1.53 2.62
Лига Ставок 2.70 1.43 1.86 1.88 1.49 2.50
Мелбет 1.97 1.93
Pin-Up.ru 2.85 1.38 1.90 1.84 1.51 2.42
BetBoom 2.85 1.38 1.90 1.84 1.51 2.42
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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:59
Ничья результативная
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