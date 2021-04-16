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«Блэкберн» — «Дерби Каунти». Прогноз на матч Чемпионшипа (16.04.2021)

вчера, 03:30

В рамках 42-го тура Чемпионшипа «Дерби Каунти» сыграет на выезде с «Блэкберном». Предлагаем ознакомиться с обзором ставок букмекеров и прогнозом на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Блэкберн» фаворитом поединка. Победа хозяев оценивается в 2.21. На победу «Дерби Каунти» можно поставить по коэффициенту 3.4, ничейный исход представлен коэффициентом 3.25.

Тотал больше 2.5 мячей можно сыграть по коэффициенту 2.15. Коэффициент на ТМ 2.5 существенно отличается от противоположного исхода и составляет 1.7.

Форма команд

«Блэкберн» в этом сезоне не смог побороться за выход в АПЛ и давно не побеждает в чемпионате. Команда располагается в середине турнирной таблицы и просто доигрывает сезон. В прошлом туре «Блэкберн» сыграл вничью с «Кардиффом» (2:2), а туром ранее на своем поле проиграл «Борнмуту» (0:2).

«Дерби Каунти» находится в ужасной форме и на 4 очка опережает идущий в зоне вылета «Ротерхэм», который провёл на два матча меньше. В последних двух турах «Дерби Каунти» уступил «Редингу» (1:3) и «Норвичу» (0:1).

Информация для ставок

  • «Блэкберн» не может выиграть семь матчей подряд
  • «Дерби Каунти» выиграл один из последних десяти матчей
  • В шести последних матчах между клубами сыграла ставка «обе забьют — нет»
  • «Блэкберн» выиграл три последних домашних матча с «Дерби Каунти»

Прогноз

«Блэкберн» имеет хорошие шансы на победу в этом поединке. Исходя из статистики, рекомендуем сделать ставку на победу хозяев поля в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.21.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.35 1.65 1.71 2.23
Лига Ставок 2.27 1.59 1.67 2.12
Мелбет 1.73 2.23
1XBET 2.31 1.62 5.59 1.11 1.36 3.15
BetBoom 2.33 1.63 1.70 2.20 1.38 3.15
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 09:55
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Блэкберн»
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