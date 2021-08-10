«Блэкпул» — «Мидлсбро». Прогноз на матч Кубка Английской Лиги (11.08.2021)

1628601707

10 августа 2021, 16:21

11 августа 2021 года «Блэкпул» сыграет против «Мидлсбро» в рамках очередного этапа Кубка Английской лиги. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Мидлсбро». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.35. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.35 и на победу хозяев по 2.75.

Форма команд

«Блэкпул» в товарищеских матчах смотрелся очень даже неплохо. Команда отлично выглядит в таких поединках и хорошо играет против клубов, которые слабее по уровню. «Мидлсбро» к таким не относится, поэтому стоит ожидать, что поединок будет очень сложным. Команда много пропускает и мало забивает. «Блэкпул» подходит к грядущему поединку в плохом состоянии.

«Мидлсбро» выглядел гораздо лучше в товарищеских поединках. Этот клуб смотрится очень хорошо. В товарищеских матчах команда несколько раз крупно обыгрывала своих соперников.

Информация для ставок

● «Блэкпул» не побеждает четыре игры подряд

● «Мидлсбро» выиграл три матча из последних пяти

● «Блэкпул» пропустил семь голов в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке стоит поставить на тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 3.05.

Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на исход матча квалификации Лиги Европы.