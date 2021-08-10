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«Блэкпул» — «Мидлсбро». Прогноз на матч Кубка Английской Лиги (11.08.2021)

10 августа 2021, 16:21

11 августа 2021 года «Блэкпул» сыграет против «Мидлсбро» в рамках очередного этапа Кубка Английской лиги. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Фонбет 1.98 3.10 3.95
Мелбет 2.04 2.96 3.48
1XBET 2.02 2.96 3.56
BetBoom 2.16 3.00 3.70

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Мидлсбро». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.35. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.35 и на победу хозяев по 2.75.

Форма команд

«Блэкпул» в товарищеских матчах смотрелся очень даже неплохо. Команда отлично выглядит в таких поединках и хорошо играет против клубов, которые слабее по уровню. «Мидлсбро» к таким не относится, поэтому стоит ожидать, что поединок будет очень сложным. Команда много пропускает и мало забивает. «Блэкпул» подходит к грядущему поединку в плохом состоянии.

«Мидлсбро» выглядел гораздо лучше в товарищеских поединках. Этот клуб смотрится очень хорошо. В товарищеских матчах команда несколько раз крупно обыгрывала своих соперников.

Информация для ставок

● «Блэкпул» не побеждает четыре игры подряд

● «Мидлсбро» выиграл три матча из последних пяти

● «Блэкпул» пропустил семь голов в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке стоит поставить на тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 3.05.

Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на исход матча квалификации Лиги Европы.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.70 2.27
1XBET 1.32 3.44
BetBoom 2.10 1.67 1.57 2.28 1.29 3.30
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shlomo
shlomo
10 августа в 16:35
Хозяева не проиграют
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