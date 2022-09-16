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«Бохум» — «Кельн». Прогноз на матч Бундеслиги (18.09.2022)

16 сентября 2022, 11:23
Кельн

Ставки букмекеров

Фаворитами в этой встрече букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.25. В случае победы «Бохума», зайдет коэффициент 3. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.65.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.143.692.31
Лига Ставок 3.10 3.60 2.30
Мелбет 3.19 3.80 2.28
1XBET 3.19 3.80 2.28

Также в линии букмекеры предлагают 1.7 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.13. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.62.

Форма команд

«Бохум» остается худшей командой Бундеслиги и проиграл все матчи нового сезона. Разумеется. Коллектив идет на последнем месте без набранных очков и отстает от ближайшего преследователя уже на четыре балла. В матче с «Кельном» команда обязана преломить серию поражений и постараться на брать очки. В двух последних поединках «Бохум» уступил «Шальке-04» (1:3) и «Вердеру» (0:2).

«Кельн» проиграл первый матч сезона только в прошлом туре, поэтому мы предполагаем, что этот результат не должен отразиться на настроении футболистов. В Бундеслиге коллектив идет на седьмом месте с девятью очками, а также параллельно играет в Лиге Конференций. В прошлом матче «Кельн» обыграл на своем поле «Словацко» (4:2), а в чемпионате уступил «Униону» (0:1).

Информация для ставок

  • «Бохум» проиграл шесть последних матчей в чемпионате Германии
  • «Кельн» не знает поражений на выезде в основное время на протяжении девяти встреч подряд
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • «Кельн» выиграл три из пяти последних матчей у «Бохума»

Прогноз

«Бохум» выглядит совершенно безнадежно и сложно представить, что команда сможет набрать очки в этой встрече. Предлагаем сделать ставку на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.25.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.35 1.36 2.14 1.78 1.70 2.26
Лига Ставок 2.14 1.69 1.70 2.13
Мелбет 2.23 1.77
1XBET 2.23 1.77
Все комментарии
shlomo
shlomo
16 сентября в 11:28
Козлы не проиграют этот матч
Гость
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