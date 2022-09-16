«Бохум» — «Кельн». Прогноз на матч Бундеслиги (18.09.2022)

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16 сентября 2022, 11:23

Ставки букмекеров

Фаворитами в этой встрече букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.25. В случае победы «Бохума», зайдет коэффициент 3. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.65.

Также в линии букмекеры предлагают 1.7 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.13. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.62.

Форма команд

«Бохум» остается худшей командой Бундеслиги и проиграл все матчи нового сезона. Разумеется. Коллектив идет на последнем месте без набранных очков и отстает от ближайшего преследователя уже на четыре балла. В матче с «Кельном» команда обязана преломить серию поражений и постараться на брать очки. В двух последних поединках «Бохум» уступил «Шальке-04» (1:3) и «Вердеру» (0:2).

«Кельн» проиграл первый матч сезона только в прошлом туре, поэтому мы предполагаем, что этот результат не должен отразиться на настроении футболистов. В Бундеслиге коллектив идет на седьмом месте с девятью очками, а также параллельно играет в Лиге Конференций. В прошлом матче «Кельн» обыграл на своем поле «Словацко» (4:2), а в чемпионате уступил «Униону» (0:1).

Информация для ставок

«Бохум» проиграл шесть последних матчей в чемпионате Германии

«Кельн» не знает поражений на выезде в основное время на протяжении девяти встреч подряд

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Кельн» выиграл три из пяти последних матчей у «Бохума»

Прогноз

«Бохум» выглядит совершенно безнадежно и сложно представить, что команда сможет набрать очки в этой встрече. Предлагаем сделать ставку на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.25.