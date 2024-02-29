«Бохум» — «РБ Лейпциг». Прогноз на матч Бундеслиги (02.03.2024)

Ставки букмекеров
Фаворитами в этой встрече букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65. В случае победы «Бохума», зайдет коэффициент 4.7. Ничью можно выбрать за 4.3.
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02 марта 2024, 17:30
суббота
Также в линии букмекеры предлагают 1.87 за ТБ 3 и ТМ 3 по 1.93. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.6.
Форма команд
«Бохум» смог оторваться от зоны вылета, но расслабляться команде пока очень рано. Коллектив занимает 15 место с 25 очками и опережает ближайшего конкурента на восемь пунктов. «Бохуму» должна придать сил недавняя домашняя победа над «Баварией» (3:2), поэтому на поединок с не менее опасным соперником хозяева выйдут мотивированными. В еще одной недавней встрече «Бохум» крупно проиграл на выезде «Боруссии» М (2:5).
«РБ Лейпциг» наверняка готовится к ответному матчу с «Реалом», но одолеть испанский гранд на его поле будет очень непросто. Поэтому «быкам» и в Бундеслиге очень важно набирать очки и попадать в топ-4. Сейчас клуб идет только на пятом месте с 40 баллами, но отстает от «Боруссии» на одно очко. Победа позволит гостям как минимум не отставать от конкурента, а возможно и опередить его. Два последних поединка «РБ Лейпциг» завершились поражением от «Баварии» (1:2) и успехом с «Боруссией» М (2:0).
Информация для ставок
- Пять последних матчей «Бохума» завершились исходом «обе забьют»
- «РБ Лейпциг» выиграл только два выездных поединка из десяти последних
- Восемь из десяти поединков между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
- «Бохум» проиграл три из пяти последних матчей «РБ Лейпциг»
Прогноз
В личных встречах одна из команд чаще всего не может забить, поэтому рекомендуем сделать ставку «обе забьют — нет» в букмекерской конторе Лига Ставок. Коэффициент на такой интересный вариант составляет 2.35.