«Бохум» — «РБ Лейпциг». Прогноз на матч Бундеслиги (02.03.2024)

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сегодня, 19:31

Ставки букмекеров

Фаворитами в этой встрече букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65. В случае победы «Бохума», зайдет коэффициент 4.7. Ничью можно выбрать за 4.3.

Также в линии букмекеры предлагают 1.87 за ТБ 3 и ТМ 3 по 1.93. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Бохум» смог оторваться от зоны вылета, но расслабляться команде пока очень рано. Коллектив занимает 15 место с 25 очками и опережает ближайшего конкурента на восемь пунктов. «Бохуму» должна придать сил недавняя домашняя победа над «Баварией» (3:2), поэтому на поединок с не менее опасным соперником хозяева выйдут мотивированными. В еще одной недавней встрече «Бохум» крупно проиграл на выезде «Боруссии» М (2:5).

«РБ Лейпциг» наверняка готовится к ответному матчу с «Реалом», но одолеть испанский гранд на его поле будет очень непросто. Поэтому «быкам» и в Бундеслиге очень важно набирать очки и попадать в топ-4. Сейчас клуб идет только на пятом месте с 40 баллами, но отстает от «Боруссии» на одно очко. Победа позволит гостям как минимум не отставать от конкурента, а возможно и опередить его. Два последних поединка «РБ Лейпциг» завершились поражением от «Баварии» (1:2) и успехом с «Боруссией» М (2:0).

Информация для ставок

Пять последних матчей «Бохума» завершились исходом «обе забьют»

«РБ Лейпциг» выиграл только два выездных поединка из десяти последних

Восемь из десяти поединков между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

«Бохум» проиграл три из пяти последних матчей «РБ Лейпциг»

Прогноз

В личных встречах одна из команд чаще всего не может забить, поэтому рекомендуем сделать ставку «обе забьют — нет» в букмекерской конторе Лига Ставок. Коэффициент на такой интересный вариант составляет 2.35.