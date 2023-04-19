«Бохум» — «Вольфсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (22.04.2023)

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сегодня, 15:53

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Вольфсбург». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.3. Победа «Бохума» оценивается по 3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.9. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.9. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.68.

Форма команд

«Бохум» не может выиграть уже три матча подряд в Бундеслиге и очень близко находится к зоне вылета. В активе команды 27 баллов и текущее 15 место в таблице, а отрыв от ближайшего соперника составляет всего три пункта. В предстоящем матче от хозяев ждут уверенной игры и набранных очков, ведь в двух последних поединках команда сыграла вничью с «Унион» (1:1) и уступил «Штутгарту» на своем поле (2:3).

«Вольфсбург» редко выигрывает в последних матчах и претендовать на зону еврокубков будет непросто. Сейчас команда занимает текущее девятое место с 40 баллами и уступает шестому месту четыре пункта. В матче с нестабильным соперником у гостей будет хорошая возможность набрать три балла. В прошлом туре «Вольфсбург» сыграл вничью на своем поле с «Байером» (0:0), а ранее уступила на выезде «Боруссии» М (0:2).

Информация для ставок

«Вольфсбург» выиграл четыре из десяти последних выездных поединков

·«Бохум» выиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах

«Вольфсбург» выиграл у «Бохума» три из пяти последних встреч при двух поражениях

Четыре из семи последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды редко побеждают и предстоящий матч расценивают как шанс набрать полноценные три очка. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Лига Ставок.