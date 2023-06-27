«Бока Хуниорс» — «Монагас». Прогноз на матч кубка Либертадорес (30.06.2023)

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вчера, 14:26

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Бока Хуниорс», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.25. Выбрать победителем «Монагас» можно по коэффициенту 12.5 а выбрать в линии ничью предлагают за 5.5.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.85, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 1.95.

Форма команд

«Бока Хуниорс» неплохо провел групповой этап кубка Либертадорес и уверенно лидирует в своей группе с 10 очками в активе. Команда уже обеспечила себе место в плей-офф, и чтобы остаться на первом месте, ей достаточно не проиграть в заключительном туре. Благодаря уверенным результатам в кубке, коллектив может сосредоточиться на внутреннем чемпионате, где в последних двух турах крупно проиграл «Годой-Крус» (0:4) и поделил очки с «Ланус» (1:1).

«Монагас» держится на третьем месте с пятью баллами и опережает ближайшего соперника лишь по дополнительным показателям. Коллективу очень важно обыграть своего соперника в шестом туре, чтобы гарантировать себе место в плей-офф одного из международных кубков. В прошлой игре «Монагас» проиграла на выезде «Каракасу» (0:2), а ранее переиграл «Перейру» (1:0).

Информация для ставок

Шесть последних матчей «Монагаса» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Бока Хуниорс» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах

В первом круге матч между клубами завершился ничейным результатом (0:0)

«Бока Хуниорс» забивал в девяти из десяти последних домашний матчей во всех турнирах

Прогноз

«Бока Хуниорс» постарается завершить групповой турнир победой и одержать уверенную победу в группе. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 1.87 в букмекерской конторе Лига Ставок.