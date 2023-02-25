«Болонья» — «Интер». Прогноз на матч Серии А (26.02.2023)

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сегодня, 16:16

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение гостям. На победу «Интера» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.7. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.8, а победа «Болоньи» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 5.1.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.83. Ставка на «обе забьют» составляет 1.9.

Форма команд

«Болонья» показывает достаточно стабильные результаты и хочет претендовать на высокие места по итогам сезона в Серии А. Перед стартом очередного тура команда идет на восьмом месте с 32 баллами, но отстает от зоны еврокубков уже на девять баллов. В игре с «Интером» хозяевам вполне по силам создать проблемы сопернику и даже забрать очки. В двух последних матчах чемпионата Италии «Болонья» выиграла на выезде у «Сампдории» (2:1), а ранее уступила «Монце» (0:1).

«Интер» потратил много сил в матче Лиги Чемпионов, одолев «Порту» (1:0). В чемпионате Италии подопечные Симоне Индзаги идут на втором месте и смогли набрать 47 очков, что на три пункта больше, чем у ближайших конкурентов. В игре с «Болоньей» хозяевам придется постараться, чтобы добиться результата, ведь у коллектива часто бывают проблемы с реализацией. В прошлой игре Серии А «Интер» обыграл на своем поле «Удинезе» (3:1).

Информация для ставок

«Интер» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Болонья» проиграла только два поединка из десяти последних во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Болонья» проиграла четыре из пяти последних встреч миланскому клубу

Прогноз

Предполагаем, что в этом матче у хозяев будет немного шансов на успех и они смогут отобрать очки у «Интера». Сделать ставку на победу «Болоньи» можно в букмекерской компании Лига Ставок по коэффициенту 1.7.