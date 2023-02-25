«Болонья» — «Интер». Прогноз на матч Серии А (26.02.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают большое предпочтение гостям. На победу «Интера» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.7. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.8, а победа «Болоньи» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 5.1.
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завтра, 14:30
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.83. Ставка на «обе забьют» составляет 1.9.
Форма команд
«Болонья» показывает достаточно стабильные результаты и хочет претендовать на высокие места по итогам сезона в Серии А. Перед стартом очередного тура команда идет на восьмом месте с 32 баллами, но отстает от зоны еврокубков уже на девять баллов. В игре с «Интером» хозяевам вполне по силам создать проблемы сопернику и даже забрать очки. В двух последних матчах чемпионата Италии «Болонья» выиграла на выезде у «Сампдории» (2:1), а ранее уступила «Монце» (0:1).
«Интер» потратил много сил в матче Лиги Чемпионов, одолев «Порту» (1:0). В чемпионате Италии подопечные Симоне Индзаги идут на втором месте и смогли набрать 47 очков, что на три пункта больше, чем у ближайших конкурентов. В игре с «Болоньей» хозяевам придется постараться, чтобы добиться результата, ведь у коллектива часто бывают проблемы с реализацией. В прошлой игре Серии А «Интер» обыграл на своем поле «Удинезе» (3:1).
Информация для ставок
- «Интер» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Болонья» проиграла только два поединка из десяти последних во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Болонья» проиграла четыре из пяти последних встреч миланскому клубу
Прогноз
Предполагаем, что в этом матче у хозяев будет немного шансов на успех и они смогут отобрать очки у «Интера». Сделать ставку на победу «Болоньи» можно в букмекерской компании Лига Ставок по коэффициенту 1.7.