«Болонья» — «Верона». Прогноз на матч кубка Италии (31.10.2023)

1698687021

вчера, 20:30

Ставки букмекеров

Преимущество букмекеры отдают хозяевам по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок. Победа «Вероны» будет стоить 4.6, ничью можно поставить по 3.35. Коэффициент на ставку «обе забьют» составил 3.8.

На низовой матч можно поставить по коэффициенту 1.88 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд ( ТБ 2.5) оценивается по коэффициенту 1.92. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.82.

Форма команд

«Болонья» давно не проигрывает, но достаточно часто сводит матчи к ничейным результатам, что отражается на положении в турнирной таблице. Сейчас в Серии А коллектив располагается на седьмом месте с 15 очками и отстает от «Аталанты» всего на один пункт. В матче с «Вероной» у хозяев будет отличная возможность пройти дальше, если футболисты смогут совладать с нервами. Два последних матча «Болоньи» завершились ничьей с «Сассуоло» (1:1) и победой над «Фрозиноне» (2:1).

«Верона» проиграла практически все последние матчи, что очень расстраивает болельщиков. Команда рискует покинуть Серию А, если подобная тенденция будет продолжаться. Тем не менее, кубок Италии — это совсем другой турнир и здесь вполне можно побороться за выход в следующий раунд. В прошлом туре Серии А «Верона» минимально проиграла на выезде «Ювентусу» (0:1), а ранее уступила «Наполи» (1:3).

Информация для ставок

«Верона» проиграла шесть из восьми последних матчей

«Болонья» не проигрывает на своем поле уже пять поединков подряд

«Верона» выиграла только два матча из пяти последних у «Болоньи»

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Каждый из коллективов будет бояться ошибиться, поэтому предположим, что матч будет низовым. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Лига Ставок.